Universidad de Chile ya entró a un proceso de definiciones para la próxima temporada, donde uno de los puntos que va a marcar el trabajo para 2026 será saber si Gustavo Álvarez continuará al mando.

Una de las quejas que tuvo el entrenador de la U durante el año, donde compitieron en el plano nacional e internacional, donde llegaron hasta las semifinales de la Copa Sudamericana, tuvo que ver con un disminuido plantel en número de jugadores.

Algo que en la U hace años que no estaban acostumbrados, donde una estadística es clave para comprender la molestia del entrenador argentino en la temporada.

“Yo dije que necesitábamos un plantel más amplio en cantidad y calidad, defendiendo el que tengo. No hay que sacar a ninguno, sino más”, comentó Álvarez.

Gustavo Álvarez aseguró públicamente que necesitaba más plantel en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Revelan una de las primeras exigencias de Gustavo Álvarez para continuar en U de Chile

¿Por qué le faltó plantel a Álvarez en la U?

Fue el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, quien entregó esta lapidaria cifra que impacta en la interna de la U, donde deja en claro que los azules hace tiempo no tenían una carga tan alta de partidos.

Publicidad

Publicidad

“La U con Pellegrino jugó 32 partidos, 30 local y 2 de Copa Chile, donde fueron muy pocos en el año. Con Álvarez, en 2024, jugó 40 partidos, 30 del torneo y 10 Copa Chile. Ahora lleva 50 y llegará a 53, que son 21 partidos más que Pellegrino y 13 más que la temporada pasada”, detalló.

Algo que, para la próxima temporada, incluso, será más elevada, teniendo en cuenta el tercer torneo que se jugará en Chile, además de una posible clasificación a Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

“Para el próximo año el mínimo serán 42 partidos, de ahí para adelante si avanzas en los torneos, donde se debería superar la barrera de los 50 partidos”, explicó.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el técnico Álvarez mete presión para poder agrandar su plantel de jugadores, de manera que le permita competir en varios frentes al mismo tiempo, teniendo como ejemplo lo que sucedió esta temporada.