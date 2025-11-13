Tatiele Silveira emociona a Colo Colo con su nominación a mejor DT del mundo

El Colo Colo Femenino atraviesa un año histórico en su temporada 2025, coincidiendo con el centenario del club, llegando a semifinales de la Copa Libertadores, con una racha inédita de 36 victorias consecutivas y continúa luchando por el tetracampeonato nacional.

El Cacique recibió buenas noticias por parte de las albas, porque hace algunos días se dio a conocer que Tatiele Silveira, entrenadora del equipo, fue nominada entre las 12 mejores DT del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Tatiel Silveira: Orgullo albo

La entrenadora de Colo Colo Femenino, Tatiele Silveira, compartió su emoción a través de las redes oficiales del club tras conocer su nominación como una de las mejores directoras técnicas del mundo. “Estoy muy feliz, realmente contenta. Fue una linda sorpresa estar nominada entre tantos entrenadores de nivel mundial. Ser parte de esa lista es algo increíble, y más aún al ser la única mujer sudamericana. Es un orgullo enorme figurar en ese grupo tan selecto”, expresó con entusiasmo.

Silveira también destacó lo que significa este reconocimiento tanto para ella como para la institución: “Para mí es un honor y un privilegio formar parte de la historia de Colo Colo y llevar al club a un escenario internacional. Este es un hito muy importante en mi carrera. Además, demuestra la valoración y el reconocimiento al trabajo y la inversión del club más grande de Chile en el fútbol femenino. Dirigir a Colo Colo y representar su nombre a ese nivel es un verdadero privilegio”.

La estratega brasileña aprovechó la ocasión para referirse al récord histórico de 36 triunfos consecutivos, el segundo más largo en la historia del fútbol femenino mundial:

“Esta temporada ha estado llena de sorpresas positivas. Nunca jugamos pensando en romper récords, sino en desarrollar nuestro trabajo y cumplir con los objetivos. Fuimos partido a partido, con mucho esfuerzo y dedicación. Alcanzar esa marca es increíble. Quiero felicitar a mis jugadoras y a mi cuerpo técnico, porque este logro es de todos. Es algo que debemos valorar tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por cómo seguimos compitiendo en la Copa y cerramos la temporada de manera tan positiva”.

Recordemos que la brasileña comparte reconocimiento con estrategas de clubes de talla mundial como el FC Barcelona, Olympique de Lyon, Chelsea y Arsenal, consolidando así el nombre de Colo Colo en la élite del fútbol femenino internacional.