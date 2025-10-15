Lamentablemente el sueño continental de Colo Colo Femenino en la Copa Libertadores 2025 llegó a su triste final. Las albas cayeron vía lanzamientos penales ante Deportivo Cali de Colombia y se despidieron del certamen continental en las semifinales.

A poco de terminar el tiempo reglamentario con el 0-0 en marcador, la brasileña Tatiele Silveira se la jugó con una osada movida en el arco. La DT del Cacique apostó por sacar a Ryann Torrero bajo los tres palos para que Bernardita Hernández ataje en la serie de penales.

Pese al tremendo torneo de Torrero, sin recibir un solo gol en los cuatro partidos que disputó, Silveira se decidió por poner a Hernández. Sin embargo, la apuesta no salió bien, ya que la guardameta suplente de las albas no atajó ningún disparo.

Silveira da sus motivos para sacar a Torrero

La propia Tatiele Silveira explicó esta decisión, asegurando en charla con ADN Radio que “tenemos entrenamientos, sabemos las virtudes de las chicas y confiamos en ellas. Mi apoyo es Matías Fernández, que es el entrenador de porteras y nos ayuda a tomar las mejores decisiones”.

Ryann Torrero cerró su paso en esta Copa Libertadores Femenina sin recibir un solo gol. | Foto: Colo Colo Femenino.

“El cambio pasó por la virtud de nuestra portera y por la idea de buscar hacer las cosas de manera diferente para conseguir el resultado que tanto buscábamos”, agregó.

Para cerrar, la brasileña aseguró que “felicitar a Ryann por el tremendo partido y por sus atajadas. La campaña pasa por la portería; otra vez tuvimos el arco en cero durante el partido, algo que es muy difícil”.

¿Cuándo jugará Colo Colo Femenino por el tercer lugar de la Copa Libertadores 2025?

Las albas jugarán por meterse en el podio de este torneo este sábado 18 de noviembre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.