“Las albas están sacando la cara en este centenario tan accidentado y triste“, destacó Aníbal Mosa. Y es así. Mientras Colo Colo vivió un año lamentable con la eliminación temprana de Copa Libertadores y una mala compaña en la Liga de Primera, Colo Colo femenino brilla.

El equipo de Tatiele Silveira está en semifinales de la Copa Libertadores femenina y su campaña de este año, donde además está invicta y clasificada a los play-offs del torneo nacional, tiene ilusionados a todos los hinchas del Cacique.

Sobre eso habló Marcos Bolados. En conferencia de prensa, al delantero le preguntaron sobre las diferencias entre los planteles este año. “Obvio que se ve feo, las mujeres están arriba y nosotros no lo hemos pasado bien. Hay que seguir entrenando”, comentó.

“Sobre el equipo femenino, quiero felicitarlas. No es fácil llegar donde están, hicieron una buena copa, una buena fase de grupos, así que las felicito“, mencionó después.

El plantel de Colo Colo apoya a las albas

“Siempre nosotros las seguimos, sabemos lo que tienen y han trabajado súper bien. Vez que pasamos por ahí (sus canchas de entrenamiento) están trabajando, así que no nos queda más que felicitarlas“, declaró también Marcos Bolados en Colo Colo.

Horas antes, Mosa había abordado el momento de Colo Colo femenino. “Cada día reforzamos el concepto de que el fútbol femenino tenga el mismo estándar del masculino. Hoy, el staff de Tatiele Silveira es muy similar al del fútbol masculino, el apoyo que tiene en temas operativos, de traslado y coordinación son idénticos”, dijo en ESPN.