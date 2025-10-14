Colo Colo está en semifinales de la Copa Libertadores femenina y con mucha ilusión de conquistar nuevamente el trofeo. Las albas superaron la fase de grupos con puntaje perfecto y más tarde vencieron a Libertad para instalarse entre las cuatro mejores de América.

Ahora, el Cacique enfrentará a Deportivo Cali por un cupo en la gran final. El duelo de semifinales está programado para este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.

El éxito de las albas viene de un trabajo extenso, porque en el torneo nacional también están invictas (26 triunfos en 26 partidos) y clasificadas a los play-offs como las grandes favoritas al título. En ESPN, Aníbal Mosa dio detalles de este trabajo y la importante apuesta que hizo la institución.

“Cada día reforzamos el concepto de que el fútbol femenino tenga el mismo estándar del masculino. Hoy, el staff de Tatiele Silveira es muy similar al del fútbol masculino, el apoyo que tiene en temas operativos, de traslado y coordinación son idénticos”, explicó el presidente de Blanco y Negro.

Mosa explica el éxito de Colo Colo femenino: “No tiene que haber diferencias”

“Para nosotros, no tiene que haber diferencias. Obviamente, buscamos ser protagonistas no solo a nivel local, sino a nivel internacional”, complementó Aníbal Mosa.

“Cuando conversamos con Tatiele a principios de año sobre cómo íbamos a afrontar esta Copa Libertadores, hablamos -y no quiero menospreciar a la liga chilena- de que teníamos triunfos muy holgados, donde las chicas hacían hasta 10 goles por partido“, explicó.

Colo Colo está en semifinales de la Copa Libertadores femenina | Conmebol

“Nosotros buscábamos un propósito para medirnos internacionalmente y la medida es esta. Nos hemos dado cuenta de que la decisión ha sido acertada, de que el plan de Tati ha funcionado, que las jugadoras han recogido el mensaje y lo han llevado a la cancha. El nivel que tiene que tener Colo Colo femenino es el de estar entre las cuatro mejores de América”, aseguró.

Por su lado, Tatiele Silveira explicó la racha de Colo Colo con que “nuestras mayores virtudes están en el equilibrio defensivo y ofensivo. Encontramos un equipo muy sólido en la defensa y más efectivo, con muchos goles. Claro que una copa es diferente, pero ese equilibrio nos ha entregado posibilidades y triunfos. Y hemos sumado una mentalidad ganadora, una mentalidad fuerte que nos permite pelear en todos los partidos“.

