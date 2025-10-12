Colo Colo esperaba rival para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina, pues había vencido por la mínima diferencia a Libertad Limpeño de Paraguay con una solitaria anotación de Mary Valencia. Las albas tuvieron también a Michelle Acevedo como una de sus grandes figuras.

Y con mucha calma, el plantel adiestrado por la brasileña Tatiele Silveira conoció a su contendor en la ronda de cuatro mejores equipos de América: será el Deportivo Cali de Colombia, que se impuso por 2-0 ante Sao Paulo de Brasil en el último duelo de los cuartos de final.

Abrió la cuenta María Marquínez para el equipo caleño, que se puso en ventaja cuando corría el minuto 34 de la primera parte. La delantera aprovechó un error grosero en la zaga paulista y con un remate muy suave, pero bien ajustado dejó sin utilidad la apresurada salida de la portera.

Tweet placeholder

Fue con ese 1-0 que el partido se fue al descanso. En el complemento, el Deportivo Cali dio el golpe de nocaut gracias a un tiro desde los 12 pasos. Un penal que fue ejecutado con mucha categoría para darle un tinte definitivo al resultado.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Michelle Acevedo grafica la tremenda exigencia de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina: “No ganamos como queríamos”

Deportivo Cali enfrentará a Colo Colo en la semifinal de la Libertadores Femenina

El siguiente escollo de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina sentenció el partido a falta de casi media hora para el final. Se jugaba el minuto 64 cuando Paola García dispuso de un penal que ejecutó con total suficiencia. Y mucha categoría.

Tweet placeholder

García mandó a la golera a un lado y la pelota al costado contrario para anotar el 2-0, que le dio mucha calma al elenco colombiano. Así las cosas, el Deportivo Cali se medirá a Colo Colo en una de las semifinales, pues la otra tendrá nacionalidad total brasileña: Corinthians se medirá a Ferroviria el 15 de octubre de 2025 a las 20 horas.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En tanto, las albas se medirán a las Azucareras el mismo día, pero unas horas antes: el pitazo final está fijado para las 16 en punto en el estadio Florencio Sola, donde habitualmente hace de local Banfield en Argentina.