Colo Colo completó una fase de grupos perfecta y se instaló en cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. El equipo de Tatiele Silveira, que además es puntero invicto del fútbol chileno, superó a Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo, y se ilusiona en su aventura continental.

Dentro del plantel, las jugadoras apuntan a la unión del grupo y a la mano de la entrenadora brasileña como las principales claves de esta gran campaña. Detrás de cámaras también se hace un tremendo trabajo y sobre eso habló Piero Caszely, subgerente de Colo Colo femenino, con RedGol.

El también hijo de Carlos Caszely mostró su emoción por lo que ha logrado el club en 2025. “Es un trabajo que comenzamos hace tres años. Hemos profesionalizado al club, hemos desarrollado un trabajo silencioso, que nos ha permitido avanzar tranquilos, con apoyo de la mesa directiva“, dijo.

“Este primer paso que hemos dado es muy significativo, porque todo el esfuerzo que se ha realizado, que ha sido bastante, más aún de las jugadoras y del staff, da frutos. Eso es muy gratificante”, apuntó Piero Caszely.

“Colo Colo siempre ha sido una familia”, resalta Caszely | Conmebol

ver también Figura de Colo Colo se rinde ante Tatiele Silviera: “Me reencanté con el fútbol gracias a ella”

Las claves de Colo Colo fem: una familia, las jugadoras y Tatiele Silveira

“Colo Colo siempre ha sido una familia, desde que se creó. Hemos podido entregar el mensaje que tiene que tener el club. Aquí todas las jugadoras saben que el club lo hace su gente, todo el staff técnico siente Colo Colo“, valoró Piero Caszely con RedGol.

Publicidad

Publicidad

“Las jugadoras van sintiendo la responsabilidad de transmitir lo felices que ellas son dentro de la cancha y traspasar eso a la gente”, sumó.

Por último, destacó: “Tenemos que reivindicar al club. El club siempre ha tenido que ser una familia, siempre debe tener el objetivo de ser el mejor del mundo, eso es Colo Colo para las jugadoras y Tatiele Silveira, que ha transmitido maravillosamente el mensaje“.