Colo Colo hizo una fase de grupos perfecta y se instaló en los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. Las albas, además punteras invictas del torneo chileno, superaron a Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo para seguir con esta campaña internacional que ilusiona a todos.

El equipo de Tatiele Silveira fue el único en conseguir nueve puntos en la ronda grupal y se convierte en uno de los favoritos para ganar el título.

Para explicar lo que ha sido este poderoso año del Cacique, es importante observar lo que ha hecho la DT brasileña que llegó al Monumental en 2023. En ese sentido, Yenny Acuña, una de las grandes figuras de Colo Colo, explicó la importancia de la entrenadora.

“La profe desde el principio, desde que llegué el año pasado, me puso titular y me dio la confianza que necesitaba, porque no estaba jugando en Brasil. Aquí me reencanté con el fútbol gracias a ella y al cuerpo técnico, porque todos confían en mí“, dijo en diálogo con Contragolpe.

“Mis compañeras también, se nota mucho la unión que tenemos. Ustedes no se imaginan el ambiente que hay en Colo Colo ahora. Eso nos ayuda bastante para sacar adelante este campeonato y se ve reflejado, somos el único equipo clasificado con nueve puntos”, mencionó Yenny Acuña.

“Estamos felices, queremos llegar a la final y ganarla“, concluyó. Primero, las albas deben enfrentar los cuartos de final. Este domingo 12 de octubre, Colo Colo choca contra Libertad de Paraguay. De avanzar después a semis, Sao Paulo o Deportivo Cali sería su rival.