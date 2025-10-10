El equipo de Colo Colo femenino ha hecho una gran presentación en la Copa Libertadores, que se realiza en Argentina. Las albas completaron canasta llena al ganar los tres partidos de la fase de grupos en el Grupo C y no recibir ningún gol en contra.

De esta forma se instalaron en cuartos de final y el panorama se pone más complicado, pues quedan las mejores ocho escuadras del continente.

El próximo escollo será Libertad de Paraguay, que clasificó segundo del Grupo D al empatar los tres partidos de la fase de grupos, entre ellos el que jugaron contra Universidad de Chile, por 0-0.

Ese es un buen parámetro, considerando que Colo Colo tiene un equipo superior al de la “U” y eso lo ha demostrado en el torneo nacional, en donde le ganaron el clásico este año y por algo marchan punteras invictas.

El Cacique estará buscando su paso a las semis del certamen este domingo, desde las 16 horas, en el estadio Florencio Sola de Banfield.

El posible rival de Colo Colo en semifinales de Libertadores

En caso de sortear el escollo de Libertad, Colo Colo podría enfrentarse en semifinales a un equipo que ya supo ganarle en la fase de grupos: Sao Paulo de Brasil.

Las paulistas chocarán contra Deportivo Cali, elenco que ganó su grupo al vencer a Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Tuvieron un empate, contra Libertad.

El cuadro de Copa Libertadores

Por el otro lado del cuadro avanzan más elencos favoritos. Cortinthians de Brasil asoma como uno de los más fuertes y, tras ganar su zona, ahora debe jugar contra Boca Juniors.

El ganador de ese duelo chocará contra el que resulte vencedor entre Ferroviaria, también de Brasil, y las ecuatorianas de Independiente del Valle.

Consignar que los cuatro elencos de este lado del cuadro marchan invictos en el torneo continental.