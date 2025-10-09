Es tendencia:
Colo Colo y Mary Valencia derrotan a San Lorenzo: Las Albas clasifican con perfección en la Libertadores Femenina

¡Nadie para a Colo Colo! Las Albas derrotaron a San Lorenzo en el cierre del grupo y clasifican a cuartos de final de Copa Libertadores Femenina con canasta completa y chapa de favoritas.

Por Diego Jeria

Gol de Mary Valencia: triunfo y clasificación del súper Colo Colo en Libertadores Femenina.
© Colo ColoGol de Mary Valencia: triunfo y clasificación del súper Colo Colo en Libertadores Femenina.

Colo Colo sigue vivo y con ganas de hacer más historia en la Copa Libertadores Femenina 2025. Fue triunfo de Las Albas por 1-0 contra San Lorenzo en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Argentina, por el tercer y último partido del Grupo C. Las chilenas clasifican a cuartos de final con campaña perfecta.

Las Albas casi abren la cuenta con un golazo en los 12′ tras la falla en la salida de la arquera Solana Pereyra, pero el globito de distancia de Isidora Olave dio en el travesaño para picar hacia afuera de la portería.

En los 18′ una atajada de la meta seguida del palo y un bloqueo salvaron a San Lorenzo del gol de Colo Colo, aunque finalmente la acción fue anulada por fuera de juego.

A los 35′ el destino del partido pudo cambiar en una mala salida de Ryann Torrero, pero el sombrerito intentado por las argentinas se fue muy por arriba del arco. Hasta que llegó el gol de las chilenas…

El gol y el segundo tiempo

En los 44′ un pase profundo de Javiera Grez dejó a Yenny Acuña dentro del área y ésta habilitó a Mary Valencia que en el corazón del área y sola frente al arco no perdonó mandándola al fondo de la red. Fue el 1-0 de Colo Colo.

Ya en el segundo tiempo, Colo Colo casi pone el 2-0, pero el gol de Mary Valencia fue anulado por mano en la revisión del VAR (53′). Por su parte, Torrero se lució en los 64′ para mantener el triunfo con una estirada al costado.

Colo Colo intentó otra vez en los 72′, pero la arquera de las argentinas reaccionó con buenas atajadas seguidas contra Mary Valencia y María José Urrutia en el área.

Con canasta completa y nueve puntos en el primer lugar del Grupo C, Colo Colo enfrentará en cuartos de final a Libertad de Paraguay, que clasificó segunda en el Grupo D de la eliminada Universidad de Chile. El invicto hace mucho tiempo Colo Colo (9 puntos) avanza junto a Sao Paulo (6). Eliminados quedan San Lorenzo (3) y Olimpia (0).

Minuto a minuto de Colo Colo vs. San Lorenzo por Copa Libertadores Femenina

¡Final del partido! 1-0

90'+6.- Pitazo: Colo Colo derrotó por 1-0 a San Lorenzo y clasifica con canasta perfecta a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025. Las Albas van por más historia. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.

Tercer cambio en Colo Colo

81'.- En Colo Colo sale Yanara Aedo y entra Korina Clavijo.

Casi Colo Colo: 1-0

72'.- Colo Colo llegó con todo: casi gol de Mary Valencia y tras cartón fue Cote Urrutia la que encontró el tapadón de la arquera de San Lorenzo. Fue doble atajada de Solana Pereyra. Mary Valencia queda complicada con un codazo, pero se logra poner de pie.

¡Bien Ryann!

64'.- Tapadón de Ryann Torrero ante la arremetida de San Lorenzo a metros del área chica. La arquera de las nacionales salvó a Colo Colo del empate.

Cambio en Colo Colo

57'.- Yessenia "Paloma" López ingresa por Yastin Jiménez en Las Albas.

Gol anulado a Colo Colo: 1-0

53'.- Centro de Isidora Olave y gol de Mary Valencia sobre la línea... Anulado en el VAR por mano de la delantera alba. Sigue 1-0 el marcador para Colo Colo.

Tarjeta en Colo Colo

50'.- Tarjeta amarilla para la Cote Urrutia en Colo Colo

Cambio en Colo Colo

46'.- Cambio de camarín en Colo Colo: sale Yenny Acuña e ingresa María José Urrutia.

Comienza el segundo tiempo: 1-0

46'.- Pitazo. Se inicia el complemento con triunfo parcial de Colo Colo por 1-0 ante San Lorenzo.

Pitazo: termina el primer tiempo 1-0

45'+2.- Final del primer tiempo. Los equipos se van al descanso con ventaja de 1-0 para Colo Colo femenino.

¡Gol de Colo Colo! 1-0

44'.- ¡Gol de Colo Colo! ¿Quién más? Mary Valencia abre la cuenta para Las Albas.

Pase profundo de Javiera Grez, Yenny Acuña entra en el área y el pase al centro del área encuentra a Valencia con el arco a disposición para mandarla a la red. Colo Colo gana y está clasificando. 

Mary Valencia llega a cuatro tantos en la Copa y por ahora es la goleadora de la Libertadores Femenina 2025.

Error de Colo Colo, San Lorenzo define mal

35'.- Primera de peligro de San Lorenzo: Ryann Torrero sale mal del área y San Lorenzo intenta el sombrerito con un disparo que se va muy elevado.

Detalles de Colo Colo en la Copa

32'.- La foto de la formación de Colo Colo contra San Lorenzo....

Michelle Acevedo, lateral derecha, es la única baja de Colo Colo contra San Lorenzo, por acumulación de tarjetas amarillas.

Contra El Ciclón están en capilla si Las Albas clasifican a la siguiente fase Camila Martins, Corina Clavijo, Yastin Jiménez, Yanara Aedo y Yenny Acuña.

¡Condoro arbitral!

25'.- Una jugadora de San Lorenzo cedió hacia atrás y la portera Solana Pereyra toca el balón con las manos. Era tiro libre indirecto para Las Albas dentro del área, pero nada...

Colo Colo martilla el arco de San Lorenzo

18'.- San Lorenzo se vuelve a salvar. En medio de una tole tole en el área argentina, Colo Colo vio atajada, palo y un bloqueo con tres oportunidades seguidas de gol. La jugada fue anulada por offside, pero Las Albas están muy cerca del gol.

¡Casi golazo de Colo Colo! 0-0

12'.- ¡Se salva San Lorenzo! Falla en la salida de la portera del Ciclón e Isidora Olave saca un remate de distancia intentando el globito el balón da en el travesaño y pica hacia afuera. Era golazo de Colo Colo.

Llegó Colo Colo

11'.- Yenny Acuña y la primera clara de Colo Colo: tiro libre directo, pero el balón llega a las manos de la arquera Solana Pereyra.

¡Comenzó el partido!

1'.- ¡Pitazo! Ya se juega. Colo Colo FEM enfrenta a San Lorenzo buscando la clasificación en Copa Libertadores Femenina.

Equipos a la cancha

Colo Colo y San Lorenzo ya pisan el césped. El partido comienza en minutos.

Formación de San Lorenzo

Once titular confirmado del Ciclón Femenino:

La tabla de posiciones

Así está la tabla de posiciones antes de la tercera y última fecha del Grupo C, con Colo Colo puntero.

Dónde ver Colo Colo FEM contra San Lorenzo

El trascendental partido entre Colo Colo femenino y San Lorenzo, por la Copa Libertadores Femenina 2025, no tendrá transmisión por televisión tradicional. Si lo podrás ver en vivo por la aplicación gratuita Pluto TV a través del canal Chilevisión Deportes. También, se puede ver por la aplicación MiCHV.

El banco de Las Albas

Para el duelo con San Lorenzo, la DT Tatiele Silveira tiene como alternativas a las arqueras Catalina Alvarado y Bernardita Hernández; las defensoras Corina Clavijo y Fabiana Yantén; las mediocampistas Elisa Durán, Anaís Álvarez y Yessenia López; más las delanteras Rachel Ramírez, Isabelle Kadzban y María José Urrutia.

Así se para Colo Colo

Colo Colo femenino forma con Ryann Torrero en el arco; Anaís Cifuentes, Camila Martins, Dahiana Bogarín y Rosario Balmaceda en defensa; Yastin Jiménez, Yanara Aedo y Javiera Grez en mediocampo; Yenny Acuña, Mary Valencia e Isidora Olave en delantera.

¡Formación de Colo Colo!

La entrenadora Tatiele Silveira confirmó la oncena titular para enfrentar a San Lorenzo:

Así está el camarín de Colo Colo

Las albas ya se mentalizan en clasificar para los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina.

Para seguir con su histórico invicto

Las albas cumplieron el último 6 de octubre, tras el histórico triunfo por 1-0 ante São Paulo, un año sin perder o empatar un partido a nivel local e internacional. 

Son el tercer equipo de todos los tiempos en el fútbol mundial que llega a tal cantidad de victorias. Está a una de superar el registro de Corinthians el 2019.

¡Comenzamos la previa!

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. Colo Colo Femenino enfrenta a San Lorenzo por la Copa Libertadores Femenina de Argentina 2025. Las Albas cierran el Grupo C buscando la clasificación y el primer lugar de la tabla. Acompáñanos en la previa, el minuto a minuto y marcador del partido.

