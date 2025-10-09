Colo Colo sigue vivo y con ganas de hacer más historia en la Copa Libertadores Femenina 2025. Fue triunfo de Las Albas por 1-0 contra San Lorenzo en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Argentina, por el tercer y último partido del Grupo C. Las chilenas clasifican a cuartos de final con campaña perfecta.

Las Albas casi abren la cuenta con un golazo en los 12′ tras la falla en la salida de la arquera Solana Pereyra, pero el globito de distancia de Isidora Olave dio en el travesaño para picar hacia afuera de la portería.

En los 18′ una atajada de la meta seguida del palo y un bloqueo salvaron a San Lorenzo del gol de Colo Colo, aunque finalmente la acción fue anulada por fuera de juego.

A los 35′ el destino del partido pudo cambiar en una mala salida de Ryann Torrero, pero el sombrerito intentado por las argentinas se fue muy por arriba del arco. Hasta que llegó el gol de las chilenas…

El gol y el segundo tiempo

En los 44′ un pase profundo de Javiera Grez dejó a Yenny Acuña dentro del área y ésta habilitó a Mary Valencia que en el corazón del área y sola frente al arco no perdonó mandándola al fondo de la red. Fue el 1-0 de Colo Colo.

Ya en el segundo tiempo, Colo Colo casi pone el 2-0, pero el gol de Mary Valencia fue anulado por mano en la revisión del VAR (53′). Por su parte, Torrero se lució en los 64′ para mantener el triunfo con una estirada al costado.

Colo Colo intentó otra vez en los 72′, pero la arquera de las argentinas reaccionó con buenas atajadas seguidas contra Mary Valencia y María José Urrutia en el área.

Con canasta completa y nueve puntos en el primer lugar del Grupo C, Colo Colo enfrentará en cuartos de final a Libertad de Paraguay, que clasificó segunda en el Grupo D de la eliminada Universidad de Chile. El invicto hace mucho tiempo Colo Colo (9 puntos) avanza junto a Sao Paulo (6). Eliminados quedan San Lorenzo (3) y Olimpia (0).

Minuto a minuto de Colo Colo vs. San Lorenzo por Copa Libertadores Femenina