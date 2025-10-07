Colo Colo pisa fuerte y se acerca a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. Después del debut triunfal contra Olimpia, las albas tenían el difícil desafío de enfrentar a Sao Paulo y respondieron: con un solitario gol de Mary Valencia, volvieron a ganar en Buenos Aires.

Con esto, el equipo de Tatiele Silveira se tomó la cima del Grupo C y, ganando o empatando con San Lorenzo (jueves 9), avanzará como puntero a cuartos.

Tras el nuevo triunfo, la DT, que además lideró una campaña invicta en la fase regular del fútbol chileno, comentó: “Se vio reflejado en cancha todo nuestro trabajo, todo lo que hemos hecho en la temporada en Chile“.

“Sabíamos de la calidad de Sao Paulo, los equipos brasileños son muy fuertes, pero las chicas creyeron en el plan”, agregó. Igualmente, llamó a no relajarse. “Todavía no está nada ganado, no está nada terminado. Tenemos que seguir peleando para llegar a los cuartos de final. En eso pensamos“, declaró.

Tatiele Silveira no se relaja en la Copa Libertadores femenina

“Nos tocó un grupo muy difícil, con tres equipos muy fuertes, y nosotras vamos paso a paso en cada partido. Logramos ganarle a Olimpia y a Sao Paulo, claro que consideramos la calidad de la liga brasileña, pero ahora nos toca un equipo argentino, un local”, manifestó Tatiele Silveira.

“Es otro partido muy difícil. San Lorenzo es campeón de Argentina, vimos sus partidos, es un equipo intenso, muy fuerte en los duelos. Tenemos dos días para descansar, recuperar jugadoras y mirar a ese equipo para ir viendo detalles y entregar un planteamiento”, concluyó la DT de Colo Colo.