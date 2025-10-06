El desafío más difícil que iba a tener Colo Colo en la fase de grupos en Copa Libertadores Femenina. Por la segunda jornada del Grupo C, las albas buscaban su clasificación a cuartos de final ante el último subcampeón brasileño Sao Paulo.

Tras su debut triunfal ante Olimpia, la escuadra que dirige Tatiele Silveira se trasladaba hasta la localidad bonaerense de Morón para enfrentar a la que, en el papel, aparecía como favorita para quedarse con la zona. Pero en cancha, esas diferencias se redujeron.

Colo Colo se paró de igual a igual con Sao Paulo

Es que la estrategia que utilizaron las albas en Argentina estuvo lejos de ser timorata, muy por el contrario. La escuadra nacional tuvo la pelota durante la mayor parte del encuentro, generándose las ocasiones más claras para convertir ante las brasileñas que apelaban a su superioridad física.

Y fue por tanto insistir en el área del Sao Paulo, que Colo Colo logró ponerse en ventaja. Un centro por la izquierda de Yenny Acuña, encontró en el área chica a la máxima goleadora de la Libertadores Femenina, Mary Valencia, para abrir la cuenta en el minuto 58.

Pese a que la escuadra paulista reclamaba una posición de adelanto de la atacante de origen colombiana, el VAR confirmó la que fue su tercer tanto en la competencia, para que de allí en más el trabajo de la escuadra de Silveira se enfoca en aguantar los embates rivales.

La apuesta le resultó a Colo Colo, quien con este triunfo se acerca a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, y obligará al Sao Paulo a depender no sólo de ganarle a Olimpia, sino también de que las albas no pierdan con San Lorenzo para meterse en la próxima ronda.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Con este triunfo, las albas quedan como exclusivas líderes del Grupo C en el certamen continental con seis puntos, y muy cerca de sellar su pasaje a la próxima ronda, mientras que las paulistas caen a la tercera posición con tres unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la última fecha del Grupo C en Copa Libertadores Femenina, Colo Colo se medirá con San Lorenzo en Morón, mientras que Sao Paulo hará lo propio contra Olimpia en Banfield. Ambos cotejos se disputarán este jueves 9 de octubre a las 20:00 horas.