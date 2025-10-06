Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores Femenina

¡Batacazo! Colo Colo vence a Sao Paulo y roza la clasificación en Copa Libertadores Femenina

Gracias a una nueva aparición en las redes de Mary Valencia, las albas dieron el primer gran batacazo del certamen continental al superar a una de las favoritas.

Por Alfonso Zúñiga

Colo Colo da el primer batacazo de la Copa Libertadores Femenina.
© Colo ColoColo Colo da el primer batacazo de la Copa Libertadores Femenina.

El desafío más difícil que iba a tener Colo Colo en la fase de grupos en Copa Libertadores Femenina. Por la segunda jornada del Grupo C, las albas buscaban su clasificación a cuartos de final ante el último subcampeón brasileño Sao Paulo.

Tras su debut triunfal ante Olimpia, la escuadra que dirige Tatiele Silveira se trasladaba hasta la localidad bonaerense de Morón para enfrentar a la que, en el papel, aparecía como favorita para quedarse con la zona. Pero en cancha, esas diferencias se redujeron.

Colo Colo debuta con triunfo ante Olimpia en la Copa Libertadores Femenina: Mary Valencia inspirada

ver también

Colo Colo debuta con triunfo ante Olimpia en la Copa Libertadores Femenina: Mary Valencia inspirada

Colo Colo se paró de igual a igual con Sao Paulo

Es que la estrategia que utilizaron las albas en Argentina estuvo lejos de ser timorata, muy por el contrario. La escuadra nacional tuvo la pelota durante la mayor parte del encuentro, generándose las ocasiones más claras para convertir ante las brasileñas que apelaban a su superioridad física.

Y fue por tanto insistir en el área del Sao Paulo, que Colo Colo logró ponerse en ventaja. Un centro por la izquierda de Yenny Acuña, encontró en el área chica a la máxima goleadora de la Libertadores Femenina, Mary Valencia, para abrir la cuenta en el minuto 58.

Pese a que la escuadra paulista reclamaba una posición de adelanto de la atacante de origen colombiana, el VAR confirmó la que fue su tercer tanto en la competencia, para que de allí en más el trabajo de la escuadra de Silveira se enfoca en aguantar los embates rivales.

La apuesta le resultó a Colo Colo, quien con este triunfo se acerca a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, y obligará al Sao Paulo a depender no sólo de ganarle a Olimpia, sino también de que las albas no pierdan con San Lorenzo para meterse en la próxima ronda.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Con este triunfo, las albas quedan como exclusivas líderes del Grupo C en el certamen continental con seis puntos, y muy cerca de sellar su pasaje a la próxima ronda, mientras que las paulistas caen a la tercera posición con tres unidades.

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la última fecha del Grupo C en Copa Libertadores Femenina, Colo Colo se medirá con San Lorenzo en Morón, mientras que Sao Paulo hará lo propio contra Olimpia en Banfield. Ambos cotejos se disputarán este jueves 9 de octubre a las 20:00 horas.

Lee también
Celebró antes de tiempo: Colo Colo aún no avanza en Libertadores FEM
Femenino

Celebró antes de tiempo: Colo Colo aún no avanza en Libertadores FEM

La U estira el suspenso hasta la última fecha en Copa Libertadores
Femenino

La U estira el suspenso hasta la última fecha en Copa Libertadores

¿Dónde ver a la U FEM vs. Libertad por Copa Libertadores?
Femenino

¿Dónde ver a la U FEM vs. Libertad por Copa Libertadores?

Borghi en llamas contra Arturo Vidal y la Sub 20: "A la mier..."
Selección Chilena

Borghi en llamas contra Arturo Vidal y la Sub 20: "A la mier..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo