Esta semana comienza el camino de Colo Colo y U. de Chile en la Copa Libertadores femenina que se disputa en Argentina. Los representantes chilenos, correspondientes a los dos finalistas del torneo nacional 2024, debuta el viernes 3 de octubre en la competencia.

El primero en salir a la cancha será el Cacique, que enfrentará a Olimpia a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola. Las albas forman parte del Grupo C, que además cuenta con Sao Paulo y San Lorenzo.

Ese mismo viernes, pero más tarde, será el turno de U. de Chile, que chocará contra Nacional a las 20:00 horas en el Nuevo Francisco Urbano. Las azules cayeron en el Grupo D, compuesto además por Libertad y Deportivo Cali.

Colo Colo, invicto en el torneo local 2025, buscará hacer una mejor campaña internacional que el año pasado, porque fue eliminado en fase de grupos de la competencia. Por su lado, U. de Chile vuelve a competir desde la edición 2023, donde alcanzó los cuartos de final.

El fixture de Colo Colo y U. de Chile en la Copa Libertadores

Grupo C

Fecha 1. Colo Colo vs Olimpia. Viernes 3 de octubre (16:00 horas). Pluto TV.

Fecha 2. Sao Paulo vs Colo Colo. Lunes 6 de octubre (20:00 horas). Pluto TV.

Fecha 3. San Lorenzo vs Colo Colo. Jueves 9 de octubre (20:00 horas). Pluto TV.

Grupo D

Fecha 1. Nacional vs U. de Chile. Viernes 3 de octubre (20:00 horas). Pluto TV.

Fecha 2. Libertad vs U. de Chile. Lunes 6 de octubre (20:00 horas). Pluto TV.

Fecha 3. U. de Chile vs Dep. Cali. Jueves 9 de octubre (16:00 horas). Pluto TV.