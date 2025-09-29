La espera terminó. Este viernes 3 de octubre debutan oficialmente tanto Colo Colo como Universidad de Chile en la edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina que se jugará en las ciudades argentinas de Banfield y Morón.
En la previa a sus respectivos estrenos, ambas instituciones oficializaron ante la Conmebol la lista oficial con 23 futbolistas que serán parte del certamen continental, en busca de quedar entre las dos primeras de sus grupos y avanzar a cuartos de final.
La nómina de Colo Colo para Copa Libertadores Femenina
De los representantes nacionales, el que genera mayor expectativa es el Cacique, que va invicto en la temporada 2025 y que buscará extender su racha en Argentina, de la mano de una campeona de América como la brasileña Tatiele Silveira como DT.
Recordemos que Colo Colo forma parte del Grupo C donde debutará con Olimpia de Paraguay, para luego medirse con São Paulo de Brasil y el local San Lorenzo.
La lista de las albas está compuesta por:
ARQUERAS
1.- Ryann Torrero
12.- Catalina Alvarado
24.- Bernardita Hernández
DEFENSAS
26.- Dahiana Bogarín
11.- Michelle Acevedo
13.- Corina Clavijo
5.- Fabiana Yantén
15.- Anaís Cifuentes
3.- Camila Martins
VOLANTES
10.- Yanara Aedo
6.- Yastin Jiménez
25.- Anaís Álvarez
17.- Rosario Balmaceda
18.- Mary Valencia
16.- Fernanda Hidalgo
4.- Elisa Durán
8.- Yessenia López
DELANTERAS
7.- Jenny Acuña
9.- María José Urrutia
14.- Javiera Grez
20.- Isabelle Kadzban
23.- Rachel Ramírez
27.- Isidora Olave
La nómina de la U para la cita continental
A diferencia de las albas, en las azules van con otras expectativas a la Copa Libertadores Femenina. Si bien no tienen el poderío de antaño, las dirigidas por Cristóbal Jiménez, intentarán repetir su mejor campaña, un cuarto puesto en 2020.
En la previa al comienzo del torneo, la U sufrió la partida de su arquera argentina Abigaíl Chaves, que partió hacia el Fenerbahce de Turquía, lo que obliga a tener como titular a Oriana Cristancho, seleccionada nacional Sub 17.
La lista de las azules la componen:
ARQUERAS
1.- Oriana Cristancho
30.- Javiera Cárdenas
31.- Isidora Cornejo
DEFENSAS
3.- Carla Guerrero
5.- Mariana Morales
6.- Emma González
8.- Denisse Orellana
16.- Monserratt González
17.- Su Helen Galaz
22.- Valentina Díaz
VOLANTES
10.- Llanka Groff
13.- Karen Fuentes
20.- Nayerly Hernández
23.- Gabriela Herrera
26.- Grettel Suazo
DELANTERAS
7.- Rebeca Fernández
9.- Franchesca Caniguán
14.- Camila Pavez
15.- Daniela Zamora
18.- Bárbara Sánchez
19.- Valentina Navarrete
27.- Francisca Vargas
28.- Florencia Acevedo
¿Cuándo se disputa el torneo?
La Copa Libertadores Femenina comenzará su actividad el jueves 2 de octubre en las ciudades bonaerenses de Morón y Banfield, extendiéndose hasta el sábado 18 de ese mes cuando se juegue la Final en el Estadio Florencio Sola.