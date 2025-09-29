La espera terminó. Este viernes 3 de octubre debutan oficialmente tanto Colo Colo como Universidad de Chile en la edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina que se jugará en las ciudades argentinas de Banfield y Morón.

En la previa a sus respectivos estrenos, ambas instituciones oficializaron ante la Conmebol la lista oficial con 23 futbolistas que serán parte del certamen continental, en busca de quedar entre las dos primeras de sus grupos y avanzar a cuartos de final.

La nómina de Colo Colo para Copa Libertadores Femenina

De los representantes nacionales, el que genera mayor expectativa es el Cacique, que va invicto en la temporada 2025 y que buscará extender su racha en Argentina, de la mano de una campeona de América como la brasileña Tatiele Silveira como DT.

Recordemos que Colo Colo forma parte del Grupo C donde debutará con Olimpia de Paraguay, para luego medirse con São Paulo de Brasil y el local San Lorenzo.

La lista de las albas está compuesta por:

ARQUERAS

1.- Ryann Torrero

12.- Catalina Alvarado

24.- Bernardita Hernández

DEFENSAS

26.- Dahiana Bogarín

11.- Michelle Acevedo

13.- Corina Clavijo

5.- Fabiana Yantén

15.- Anaís Cifuentes

3.- Camila Martins

VOLANTES

10.- Yanara Aedo

6.- Yastin Jiménez

25.- Anaís Álvarez

17.- Rosario Balmaceda

18.- Mary Valencia

16.- Fernanda Hidalgo

4.- Elisa Durán

8.- Yessenia López

DELANTERAS

7.- Jenny Acuña

9.- María José Urrutia

14.- Javiera Grez

20.- Isabelle Kadzban

23.- Rachel Ramírez

27.- Isidora Olave

La nómina de la U para la cita continental

A diferencia de las albas, en las azules van con otras expectativas a la Copa Libertadores Femenina. Si bien no tienen el poderío de antaño, las dirigidas por Cristóbal Jiménez, intentarán repetir su mejor campaña, un cuarto puesto en 2020.

En la previa al comienzo del torneo, la U sufrió la partida de su arquera argentina Abigaíl Chaves, que partió hacia el Fenerbahce de Turquía, lo que obliga a tener como titular a Oriana Cristancho, seleccionada nacional Sub 17.

La lista de las azules la componen:

ARQUERAS

1.- Oriana Cristancho

30.- Javiera Cárdenas

31.- Isidora Cornejo

DEFENSAS

3.- Carla Guerrero

5.- Mariana Morales

6.- Emma González

8.- Denisse Orellana

16.- Monserratt González

17.- Su Helen Galaz

22.- Valentina Díaz

VOLANTES

10.- Llanka Groff

13.- Karen Fuentes

20.- Nayerly Hernández

23.- Gabriela Herrera

26.- Grettel Suazo

DELANTERAS

7.- Rebeca Fernández

9.- Franchesca Caniguán

14.- Camila Pavez

15.- Daniela Zamora

18.- Bárbara Sánchez

19.- Valentina Navarrete

27.- Francisca Vargas

28.- Florencia Acevedo

¿Cuándo se disputa el torneo?

La Copa Libertadores Femenina comenzará su actividad el jueves 2 de octubre en las ciudades bonaerenses de Morón y Banfield, extendiéndose hasta el sábado 18 de ese mes cuando se juegue la Final en el Estadio Florencio Sola.

