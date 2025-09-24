Dentro de ocho días, a partir del jueves 2 de octubre, comenzará en las localidades argentinas de Banfield y Morón la edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina, la cual tendrá en acción al actual tricampeón Colo Colo, además de Universidad de Chile.

Luego de confirmarse el fixture y la programación de los encuentros que enfrentarán los equipos nacionales en el certamen continental, lo último que faltaba por conocer, al menos en nuestro país, era conocer por dónde podríamos ver los juegos de albas y azules.

En ese ámbito existen dos noticias para los hinchas de Colo Colo y la U, una buena y una mala. La Copa Libertadores Femenina no se verá por televisión en Chile, ni abierta ni por cable. Lo positivo es que el torneo sí lo podremos mirar de forma gratuita, y a través de streaming.

¿Dónde ver a Colo Colo y la U en Libertadores Femenina?

Por medio de un comunicado oficial, la plataforma Pluto TV, que emite programación gratis por Internet, adquirió los derechos de transmisión del torneo sudamericano de clubes, y emitirán por la misma los 32 encuentros que se jueguen en Argentina.

“Pluto TV ofrecerá una cobertura completa, retransmitiendo todos los partidos en directo y de forma gratuita, reforzando así su compromiso con los deportes femeninos y la democratización de los contenidos deportivos”, indicó la señal.

¿Cuándo juegan las albas?

DÍA RIVAL HORA ESTADIO Viernes 3 de octubre Olimpia (PAR) 16:00 Florencio Sola (Banfield) Lunes 6 de octubre São Paulo (BRA) 20:00 Francisco Urbano (Morón) Jueves 9 de octubre San Lorenzo (ARG) 20:00 Francisco Urbano (Morón)

¿Cuándo juegan las azules?