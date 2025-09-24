Es tendencia:
Copa Libertadores Femenina

No se verá por TV: La señal que transmitirá a Colo Colo y la U en Copa Libertadores Femenina

El certamen continental comenzará el próximo 3 de octubre en Argentina y si lo quieres ver en Chile, no lo podrás hacer por la pantalla chica.

Por Alfonso Zúñiga

Colo Colo y la U representarán a Chile en Copa Libertadores Femenina.
Colo Colo y la U representarán a Chile en Copa Libertadores Femenina.

Dentro de ocho días, a partir del jueves 2 de octubre, comenzará en las localidades argentinas de Banfield y Morón la edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina, la cual tendrá en acción al actual tricampeón Colo Colo, además de Universidad de Chile.

Luego de confirmarse el fixture y la programación de los encuentros que enfrentarán los equipos nacionales en el certamen continental, lo último que faltaba por conocer, al menos en nuestro país, era conocer por dónde podríamos ver los juegos de albas y azules.

En ese ámbito existen dos noticias para los hinchas de Colo Colo y la U, una buena y una mala. La Copa Libertadores Femenina no se verá por televisión en Chile, ni abierta ni por cable. Lo positivo es que el torneo sí lo podremos mirar de forma gratuita, y a través de streaming.

Colo Colo y U de Chile en Copa Libertadores Femenina: Programación de sus partidos

¿Dónde ver a Colo Colo y la U en Libertadores Femenina?

Por medio de un comunicado oficial, la plataforma Pluto TV, que emite programación gratis por Internet, adquirió los derechos de transmisión del torneo sudamericano de clubes, y emitirán por la misma los 32 encuentros que se jueguen en Argentina.

“Pluto TV ofrecerá una cobertura completa, retransmitiendo todos los partidos en directo y de forma gratuita, reforzando así su compromiso con los deportes femeninos y la democratización de los contenidos deportivos”, indicó la señal.

¿Cuándo juegan las albas?

DÍARIVALHORAESTADIO
Viernes 3 de octubreOlimpia (PAR)16:00Florencio Sola (Banfield)
Lunes 6 de octubreSão Paulo (BRA)20:00Francisco Urbano (Morón)
Jueves 9 de octubreSan Lorenzo (ARG)20:00Francisco Urbano (Morón)

¿Cuándo juegan las azules?

DÍARIVALHORAESTADIO
Viernes 3 de octubreNacional (URU)20:00Francisco Urbano (Morón)
Lunes 6 de octubreLibertad (PAR)20:00Florencio Sola (Banfield)
Jueves 9 de octubreDeportivo Cali (COL)16:00Florencio Sola (Banfield)
