Colo Colo superó a Coquimbo Unido y clasificó a la final de los play-offs de la Liga Femenina, donde buscará el tetracampeonato del fútbol chileno. Con esto, las albas se clasificaron a la Copa Libertadores 2026. El otro finalista, U. de Chile o U. Española, también la jugará.

Pero esas no fueron las únicas buenas noticias que se conocieron este viernes en el Estadio Monumental. Además, Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, confirmó un importante paso para que el torneo internacional se juegue en Chile.

En conversación con Radio ADN, el timonel albo habló de la solicitud formal de la ANFP a la Conmebol para que Chile sea postulante a sede de la Copa Libertadores femenina 2026.

Era un tema que desde el CSD Colo Colo habían propuesto a Blanco y Negro después de la participación de las albas en la edición de este año. “Estamos convencidos de que organizar la edición 2026 sería un avance significativo en el desarrollo y consolidación del fútbol femenino en Chile“, habían dicho en un comunicado en octubre recién pasado.

“Es una posibilidad que tiene el apoyo de Blanco y Negro. Conversamos con Pablo Milad y Jaime Pizarro, hay apoyo de la autoridad a nivel país. Ahora que clasificamos, hay que seguir empujando. Hay una solicitud formal de la Federación de Fútbol de Chile y la ANFP, ojalá pueda caminar. Lo merece Chile“, dijo ahora Edmundo Valladares.

Sobre la clasificación a la final del torneo nacional, agregó: “Las chicas han tenido una tremenda campaña, se lo merecen. Se viene una linda final. Merecemos terminar abrazándonos a final de año. Han hecho historia. Trabajan muy bien. La final va a ser dura, pero estamos con toda la ilusión de que Colo Colo termine en lo más alto”

Hemos tenido logros muy importantes y alcanzar el tetracampeonato sería muy relevante, sobre todo en los 100 años”, cerró.