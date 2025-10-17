Colo Colo vivió una linda aventura en la Copa Libertadores femenina. Más allá de la triste eliminación en penales a manos de Deportivo Cali, las albas hicieron una muy buena campaña y lograron la atención de miles de personas en Chile, poniendo el fútbol femenino en el centro de la atención.

El buen desempeño del Cacique y el gran seguimiento que se le hizo desde nuestro país llevaron a las albas a la TV abierta, donde fueron un éxito de rating en sus partidos de los cuartos y semifinales.

Es por todo eso que en el Monumental se la juegan por el fútbol femenino. En un comunicado, CSD Colo Colo confirmó que, a través de sus representantes en Blanco y Negro, impulsarán a la institución a liderar las gestiones para que la Copa Libertadores 2026 se juegue en Chile.

“Saludamos y celebramos la gran campaña del plantel de honor femenino en la Copa Libertadores. De cara al partido por el tercer lugar, confiamos en que nuestro equipo podrá desplegar su mejor juego y seguir dejando en alto el nombre del club y del fútbol femenino chileno”, dijeron.

¿La Copa Libertadores 2026 en Chile? Colo Colo se la juega | Conmebol

ver también El millonario premio para Colo Colo si gana el tercer puesto en la Copa Libertadores femenina

Colo Colo se la juega: ¿La Copa Libertadores femenina se juega en Chile?

“Con el objetivo de seguir impulsando la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país, se ha solicitado a los directores nombrados en Blanco y Negro, Edison Marchant y Eduardo Ugarte, que presenten ante el directorio de la concesionaria la propuesta de iniciar las gestiones para postular a Chile como país sede de la Copa Libertadores Femenina 2026”, sumaron.

Publicidad

Publicidad

Anteriormente, la Copa Libertadores femenina se ha disputado en Paraguay, Colombia, Ecuador, Uruguay, Brasil y Argentina. Jamás en Chile.

“Estamos convencidos de que organizar la edición 2026 sería un avance significativo en el desarrollo y consolidación del fútbol femenino en Chile. Además, permitiría a nuestras socias, socios e hinchas de todo el país ser parte de un evento deportivo de primer nivel”, agregaron desde Colo Colo.

Tweet placeholder

Publicidad