¡La gran final se repite! Este sábado se disputará el duelo decisivo del millonario torneo de exhibición, Six Kings Slam, duelo que enfrentará a los dos mejores tenistas del momento, al español Carlos Alcaraz (1°) y al italiano Jannik Sinner (2°).

Ambos jugadores demostraron su superioridad el pasado jueves 16 de octubre, al derrotar sin mayores problemas y con idéntico marcador de 6-4 y 6-2 a dos figuras importantes del circuito como Taylor Fritz (4°) y Novak Djokovic (5°), respectivamente.

Ahora, las dos estrellas se verán las caras en un enfrentamiento que, si bien no otorga puntos ATP, sí reparte un codiciado premio de 4.5 millones de dólares para el ganador. Por lo tanto, este duelo tiene en juego mucho más que solo el orgullo deportivo. Conoce todos los detalles de esta increíble final, a continuación.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por el ‘Six Kings Slam’?

El enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner por la gran final del Six Kings Slam se celebra este sábado 18 de octubre, no antes de las 14:00 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO a Alcaraz vs. Sinner?

Tal como ocurrió en los anteriores encuentros de este torneo, la gran final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner va EN VIVO y en exclusiva por STREAMING, a través de la plataforma de NETFLIX , previo pago de la suscripción mensual habitual.

Si estás suscrito a Netflix, no necesitas contratar nada adicional, ya puedes disfrutar sin problemas el desarrollo del Six Kings Slam, completamente en vivo.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este evento ingresando al sitio www.netflix.com.

La gran final de Six Kings Slam va en vivo por Netflix.

Historial de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner:

Un duelo de alto nivel es el que protagonizarán ambos tenistas este sábado por la gran corona del Six Kings Slam, torneo que justamente los vio enfrentarse en la final del pasado 2024 y que coronó en esa oportunidad al italiano como campeón, tras derrotar en por parciales de 6-7, 6-3 y 6-3 al español.

Sin embargo, cuando nos referimos al historial general entre Alcaraz y Sinner, el amplio favorito sigue siendo el tenista español, ya que la actual raqueta número 1 del mundo duplica en triunfos al italiano, celebrando 10 triunfos contra apenas 5 de su rival.

Foto: Captura ATPTour.com.

Esta ventaja la ha conseguido Alcaraz justamente este 2025, año donde más veces se han enfrentado cara a cara con cinco duelos, llevándose el triunfo el español en cuatro ocasiones y cayendo solo una vez. Su último duelo fue en la final del US Open, donde Alcaraz celebró tras ganar en cuatro sets (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4).

