No pudieron ante sus rivales en semifinales, pero ahora tendrán su gran revancha en Arabia Saudita. Novak Djokovic (5°) y Taylor Fritz (4°) se enfrentarán este sábado 18 de octubre por el tercer puesto del millonario certamen de exhibición, Six Kings Slam.

No fue una buena jornada este jueves para “Nole” y Fritz, ambos sufrieron sendas derrotas en sus respectivas semifinales, por un lado, el serbio cayó a manos de Jannik Sinner por un contundente 6-4 y 6-2 y por el otro, Fritz, también cayó por el mismo marcador, pero ante, Carlos Alcaraz, repitiendo así la final del certamen entre el italiano y el español.

En lo que respecta al duelo por el 3° puesto, Djokovic y Fritz, ya con los 1.5 millones de premios en sus bolsillos, buscarán despedirse por lo alto en un duelo que tiene como amplio favorito al ex N° 1 del mundo, además de que servirá como previa para la gran final. Conoce todos los detalles de este increíble encuentro, a continuación.

ver también Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: Horario y dónde ver la gran final del Six Kings Slam 2025

¿A qué hora juegan Novak Djokovic vs. Fritz por el ‘Six Kings Slam’?

El enfrentamiento entre Novak Djokovic y Taylor Fritz por el tercer puesto del ‘Six Kings Slam’ se celebra este sábado 18 de octubre, no antes de las 12:30 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO a Djokovic vs. Taylor Fritz?

Tal como ocurrió con los anteriores encuentros de este certamen, el enfrentamiento entre Novak Djokovic y Taylor Fritz va EN VIVO y en exclusiva por STREAMING, a través de la plataforma de NETFLIX , previo pago de la suscripción mensual habitual.

Si estás suscrito a Netflix, no necesitas contratar nada adicional, ya puedes disfrutar sin problemas el desarrollo del Six Kings Slam, completamente en vivo.

Publicidad

Publicidad

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este evento ingresando al sitio www.netflix.com.

Djokovic y Fritz se medirán por el 3° puesto del Six Kings Slam 2025. (Imágenes: @sixkingsslamriyadh)

Historial entre Novak Djokovic y Taylor Fritz:

Un duro contendor tendrá este sábado Taylor Fritz por el 3° puesto del Six Kings Slam, ya que su historia no es para nada favorable frente a Novak Djokovic.

Publicidad

Publicidad

Ambostenista se han enfrentado en once oportunidades en torneo ATP, logrando el serbio el increíble registro de once triunfos y ninguna derrota.

De acuerdo al sitio del ATP, todo comenzó en 2019 con el triunfo de Djokovic por 6-3 y 6-0 en la ronda de 16 del ATP Masters 1000 Monte-Carlo, mientras que su último enfrentamiento se dio en el US Open de este 2025, donde nuevamente “Nole” fue superior y derrotó en cuartos de final a Fritz por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4.

Foto: Captura ATPTour.com.

Publicidad