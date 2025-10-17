No pudieron ante sus rivales en semifinales, pero ahora tendrán su gran revancha en Arabia Saudita. Novak Djokovic (5°) y Taylor Fritz (4°) se enfrentarán este sábado 18 de octubre por el tercer puesto del millonario certamen de exhibición, Six Kings Slam.
No fue una buena jornada este jueves para “Nole” y Fritz, ambos sufrieron sendas derrotas en sus respectivas semifinales, por un lado, el serbio cayó a manos de Jannik Sinner por un contundente 6-4 y 6-2 y por el otro, Fritz, también cayó por el mismo marcador, pero ante, Carlos Alcaraz, repitiendo así la final del certamen entre el italiano y el español.
En lo que respecta al duelo por el 3° puesto, Djokovic y Fritz, ya con los 1.5 millones de premios en sus bolsillos, buscarán despedirse por lo alto en un duelo que tiene como amplio favorito al ex N° 1 del mundo, además de que servirá como previa para la gran final. Conoce todos los detalles de este increíble encuentro, a continuación.
¿A qué hora juegan Novak Djokovic vs. Fritz por el ‘Six Kings Slam’?
El enfrentamiento entre Novak Djokovic y Taylor Fritz por el tercer puesto del ‘Six Kings Slam’ se celebra este sábado 18 de octubre, no antes de las 12:30 horas de Chile.
¿Dónde ver EN VIVO a Djokovic vs. Taylor Fritz?
Tal como ocurrió con los anteriores encuentros de este certamen, el enfrentamiento entre Novak Djokovic y Taylor Fritz va EN VIVO y en exclusiva por STREAMING, a través de la plataforma de NETFLIX, previo pago de la suscripción mensual habitual.
Si estás suscrito a Netflix, no necesitas contratar nada adicional, ya puedes disfrutar sin problemas el desarrollo del Six Kings Slam, completamente en vivo.
- En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este evento ingresando al sitio www.netflix.com.
Djokovic y Fritz se medirán por el 3° puesto del Six Kings Slam 2025. (Imágenes: @sixkingsslamriyadh)
Historial entre Novak Djokovic y Taylor Fritz:
Un duro contendor tendrá este sábado Taylor Fritz por el 3° puesto del Six Kings Slam, ya que su historia no es para nada favorable frente a Novak Djokovic.
Ambostenista se han enfrentado en once oportunidades en torneo ATP, logrando el serbio el increíble registro de once triunfos y ninguna derrota.
De acuerdo al sitio del ATP, todo comenzó en 2019 con el triunfo de Djokovic por 6-3 y 6-0 en la ronda de 16 del ATP Masters 1000 Monte-Carlo, mientras que su último enfrentamiento se dio en el US Open de este 2025, donde nuevamente “Nole” fue superior y derrotó en cuartos de final a Fritz por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4.
Foto: Captura ATPTour.com.