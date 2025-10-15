¡El “Six Kings Slam” comenzó con todo! Este miércoles se conocieron los triunfos de Taylor Fritz y Jannik Sinner, respectivamente. Justamente este último animará la semifinal más importante de este millonario certamen de exhibición cuando enfrente al tenista, Novak Djokovic (5°).
Así es, porque tras el triunfo de Taylor Fritz sobre Alexander Zverev, fue el turno de Sinner de despachar sin contemplaciones a Stefanos Tsitsipas (24°) por un contundente marcador de 6-2 y 6-3. De esta forma, el tenista italiano logró avanzar a las semifinales del certamen y ahora buscará un puesto en la gran final ante, para muchos, el mejor tenista en la historia.
¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver? Conoce todos los detalles de este increíble partidazo, a continuación, en RedGol.
¿A qué hora juegan Djokovic vs. Sinner por el ‘Six Kings Slam’?
El enfrentamiento entre Novak Djokovic y Jannik Sinner por la semifinal 2 del ‘Six Kings Slam’ se celebra este jueves 16 de octubre, no antes de las 14:00 horas de Chile.
ver también
El torneo más lucrativo de la historia: Así es el “Six Kings Slam” que reunirá a Djokovic y Alcaraz
¿Dónde ver EN VIVO a Sinner vs. Djokovic?
Tal como ocurrió con los anteriores encuentros de este certamen, la semifinal entre Jannik Sinner y Novak Djokovic va EN VIVO y en exclusiva por STREAMING, a través de la plataforma de NETFLIX, previo pago de la suscripción mensual habitual.
Si estás suscrito a Netflix, no necesitas contratar nada adicional, ya puedes disfrutar sin problemas el desarrollo del Six Kings Slam, completamente en vivo.
- En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este evento ingresando al sitio www.netflix.com.
Disfruta del Six Kings Slam sin costo extra si eres suscriptor de Netflix.
Programación del Six Kings Slam 2025:
Junto al duelo entre Sinner y Djokovic, este jueves 16 de octubre se juega otra semifinal del certamen, esta es protagonizada por Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, quien este miércoles derrotó a Alexander Zverev por 6-3 y 6-4. El encuentro se celebrará pasada las 14:00 horas de Chile.
La gran final, en tanto, así como el partido por el 3° puesto, se celebrará el próximo sábado 18 de octubre, desde las 12:30 horas de Chile.