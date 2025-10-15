¡El “Six Kings Slam” comenzó con todo! Este miércoles se conocieron los triunfos de Taylor Fritz y Jannik Sinner, respectivamente. Justamente este último animará la semifinal más importante de este millonario certamen de exhibición cuando enfrente al tenista, Novak Djokovic (5°).

Así es, porque tras el triunfo de Taylor Fritz sobre Alexander Zverev, fue el turno de Sinner de despachar sin contemplaciones a Stefanos Tsitsipas (24°) por un contundente marcador de 6-2 y 6-3. De esta forma, el tenista italiano logró avanzar a las semifinales del certamen y ahora buscará un puesto en la gran final ante, para muchos, el mejor tenista en la historia.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver? Conoce todos los detalles de este increíble partidazo, a continuación, en RedGol.

¿A qué hora juegan Djokovic vs. Sinner por el ‘Six Kings Slam’?

El enfrentamiento entre Novak Djokovic y Jannik Sinner por la semifinal 2 del ‘Six Kings Slam’ se celebra este jueves 16 de octubre, no antes de las 14:00 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO a Sinner vs. Djokovic?

Tal como ocurrió con los anteriores encuentros de este certamen, la semifinal entre Jannik Sinner y Novak Djokovic va EN VIVO y en exclusiva por STREAMING, a través de la plataforma de NETFLIX , previo pago de la suscripción mensual habitual.

Si estás suscrito a Netflix, no necesitas contratar nada adicional, ya puedes disfrutar sin problemas el desarrollo del Six Kings Slam, completamente en vivo.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este evento ingresando al sitio www.netflix.com.

Disfruta del Six Kings Slam sin costo extra si eres suscriptor de Netflix.

Programación del Six Kings Slam 2025:

Junto al duelo entre Sinner y Djokovic, este jueves 16 de octubre se juega otra semifinal del certamen, esta es protagonizada por Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, quien este miércoles derrotó a Alexander Zverev por 6-3 y 6-4. El encuentro se celebrará pasada las 14:00 horas de Chile.

La gran final, en tanto, así como el partido por el 3° puesto, se celebrará el próximo sábado 18 de octubre, desde las 12:30 horas de Chile.