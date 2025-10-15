En una historia de nunca acabar, la rivalidad entre Jannik Sinner y el resto de tenistas vivió un nuevo capítulo. Es que Nicolás Jarry había sido de los pocos que emplazó públicamente al italiano por su doping, pero otro compañero se sumó en esta jornada.

Mientras al Príncipe lo castigaron por un año en todo el 2020, al ex número uno del mundo le dieron solo unos meses por un caso similar de dopaje. Y el propio Sinner se ganó el repudio general al decir que su perdonazo fue “por tener dinero y mejores abogados”.

Con ese panorama, Jarry recibió un inesperado apoyo. Esta vez, el polémico Nick Kyrgios salió al paso y le dio con todo al Zanahoria por su trato distinto a la de ser sancionado en el circuito. Con duros términos, el “Loco” no se guardó nada.

Todos contra Sinner en el tenis

Nick Kyrgios salió al paso de las críticas iniciales de Nicolás Jarry contra Jannik Sinner y le dijo de todo al italiano. Sin pelos en la lengua, el australiano acusó mano negra en la ATP.

Kyrgios al ataque en el circuito /Getty Images

“Después de todo el escándalo con su test positivo, no me llevo bien con Sinner. Es un jugador increíble pero está siendo protegido. El CEO y las personas más importantes de la ATP son italianas, igual que él. Para mí la historia es un completo desastre”, dijo al podcast Unscripted.

Siguiendo con sus descargos, el “Loco Nick” le dedicó otro mensaje al italiano y aseguró que pese a su mote de conflictivo, “soy querido por muchos en el vestuario y hay otros que no me agradan”.

Sinner sigue generando rechazo en el circuito /Getty Images

“Obviamente como Sinner y yo, es bastante severo. Después del escándalo del doping, con él dando positivo y todo lo que pasó, hay algunas personas que no me caen bien”, cerró.

