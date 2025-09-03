Nick Kyrgios (651°) siempre está en el ojo de la polémica y ahora volvió a dar titulares tras referirse a la número 1 de mundo, Aryna Sabalenka, a días de enfrentarse en un partido de exhibición que promete revivir la histórica Batalla de los Sexos.

El australiano minimizó las posibilidades de su rival y hasta anticipó un marcador.

“Voy a darlo todo porque, al final, estoy representando al lado masculino. Yo diría, como, 6-2. Creo que voy a estar bien. Voy a intentarlo. No quiero que ella gane”, dijo.

Fue N°6, campeona de Grand Slam y renuncia al US Open entre lágrimas: "Después de todo lo que ha pasado…"

La pelea que revive una vieja rivalidad

El duelo será previo al Australian Open 2026 y tendrá reglas especiales. Sabalenka jugará en una cancha más pequeña y ambos tendrán solo un saque.

Se trata de la cuarta edición de la famosa Batalla de los Sexos, un formato que nació en 1973 con Bobby Riggs, Margaret Court y la recordada victoria de Billie Jean King, y que volvió en 1992 con el choque entre Jimmy Connors y Martina Navratilova.

Bobby Riggs y Margaret Court en la Batalla de los Sexos 1973.

Kyrgios ningunea a Sabalenka

Kyrgios no se guardó nada en el podcast First and Red, donde lanzó dardos hacia su rival y las mujeres en el tenis.

“Nuestros saques, las mujeres no los pueden devolver, después podemos cortar y tirar dejadas”, lanzó.

“Ella es del tipo de jugadora que realmente cree que va a ganar… no me va a ganar, hermano. ¿De verdad crees que tengo que esforzarme al cien por ciento?”, dijo sin tapujos.

“Obvio, Sabalenka y yo estamos en la misma agencia. Ella es genial, por cierto. Conociéndola mejor, es todo un personaje, pero estoy súper emocionado por ese partido”, agregó.

Sabalenka, una rival con credenciales de sobra

Aunque Kyrgiosm actual 656° del mundo, confía en un triunfo cómodo, Sabalenka no es cualquier contrincante.

La bielorrusa es la mejor del ranking WTA desde octubre de 2024, suma tres Grand Slam y llega con hambre de demostrar que el tenis femenino puede dar pelea.

