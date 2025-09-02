Fue N°6, campeona de Grand Slam y renuncia al US Open entre lágrimas: “Después de todo lo que ha pasado…”

Una noticia lamentable. Marketa Vondrousova (60°), ex número 6 del mundo y campeona de Wimbledon 2023, se retiró del US Open menos de dos horas antes de enfrentarse a la número 1, Aryna Sabalenka.

La checa, que ya había tenido un recorrido exigente en el torneo, no pudo superar las lesiones que han condicionado buena parte de su carrera.

Una carrera marcada por altibajos y grandes logros

Vondrousova debutó con un título en Biena en 2017 y alcanzó la final de Roland Garros 2019 siendo apenas una adolescente.

Su hazaña más reciente fue Wimbledon 2023, donde se coronó campeona siendo la primera mujer no cabeza de serie en lograrlo en la era abierta.

Además, consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y volvió a brillar en 2025 ganando el Berlin Open tras un largo período de lesiones.

Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon 2023 (Getty Images).

Lesiones que no la dejaron en paz

Pero su carrera también ha estado marcada por duras lesiones la obligaron a realizarse múltiples cirugías, incluyendo el codo, la muñeca y el hombro.

A inicios de este 2025 anunció un descanso para recuperarse y someterse a rehabilitación intensiva.

Se esperaba que el US Open fuera su gran hazaña, considerando lo bien que estaba jugando, pero aún así su cuerpo le impidió disputar el torneo completo.

“Después de todo lo que ha pasado…”

Un registro muestra a la ex número 6 del mundo practicando previo a su duelo de cuartos de final, cuando de repente una aparente mala maniobra evidenció un claro dolor en la muñeca.

La jugadora, que ni siquiera podía tomar la raqueta bien, no pudo seguir practicando y sólo minutos después decidió renunciar al último Grand Slam del año.

Sabalenka, quien sería su próxima rival, reconoció la magnitud del momento y le envío un mensaje de apoyo.

“Después de todo lo que ha pasado, espero que se recupere pronto”, escribió la número 1 tras conocerse la noticia.