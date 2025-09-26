La francesa Alizé Cornet, ex N°11 del mundo, acaba de anunciar que pondrá fin a su carrera profesional “para siempre”, tras un intento por regresar al circuito WTA.

Conocida por su constancia y longevidad en el circuito, la jugadora de 35 años se convirtió en un referente del tenis femenino. Pero ya es hora de decir adiós.

El breve regreso de Alizé Cornet

Aunque anunció su retiro en Roland Garros 2024, Cornet regresó para lo que llamó un “último baile”. Sin embargo, un año después, tras su caída en San Sebastián, se retira del tenis de forma definitiva.

“Reflexionando sobre mi participación en San Sebastián y el final (esta vez definitivo) de una etapa como jugadora”, reveló.

“No podría imaginar un lugar mejor que esta hermosa ciudad para pasar página definitivamente y empezar a escribir otras, en todos los sentidos de la palabra”, escribió la francesa.

Durante Wimbledon, también explicó su motivación para cerrar el ciclo en la cancha. “Es el capítulo final perfecto. Este sería el final perfecto. Aquí”, dijo.

El cierre definitivo

Su última aparición en San Sebastián terminó con una derrota ante la alemana Tamara Korpatsch por 6-3, 6-2.

Con seis títulos WTA y destacadas participaciones en Grand Slams, Cornet deja el circuito satisfecha por cómo cerró su carrera, lista para comenzar nuevos proyectos fuera de las canchas.