Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

Fue N°11 de mundo, conocida por su longevidad en el circuito y anuncia su retiro a solo un año de regresar

Alizé Cornet pone fin a su carrera profesional a los 35 años, tras un último intento de volver al circuito.

Por Javiera López Godoy

Alizé Cornet
© Getty ImagesAlizé Cornet

La francesa Alizé Cornet, ex N°11 del mundo, acaba de anunciar que pondrá fin a su carrera profesional “para siempre”, tras un intento por regresar al circuito WTA.

Conocida por su constancia y longevidad en el circuito, la jugadora de 35 años se convirtió en un referente del tenis femenino. Pero ya es hora de decir adiós.

El breve regreso de Alizé Cornet

Aunque anunció su retiro en Roland Garros 2024, Cornet regresó para lo que llamó un “último baile”. Sin embargo, un año después, tras su caída en San Sebastián, se retira del tenis de forma definitiva.

“Reflexionando sobre mi participación en San Sebastián y el final (esta vez definitivo) de una etapa como jugadora”, reveló.

“No podría imaginar un lugar mejor que esta hermosa ciudad para pasar página definitivamente y empezar a escribir otras, en todos los sentidos de la palabra”, escribió la francesa.

Durante Wimbledon, también explicó su motivación para cerrar el ciclo en la cancha. “Es el capítulo final perfecto. Este sería el final perfecto. Aquí”, dijo.

Publicidad
La N°13 del mundo, Elina Svitolina, reconoce que no puede más y toma drástica decisión: “No estoy al nivel…”

ver también

La N°13 del mundo, Elina Svitolina, reconoce que no puede más y toma drástica decisión: “No estoy al nivel…”

El cierre definitivo

Su última aparición en San Sebastián terminó con una derrota ante la alemana Tamara Korpatsch por 6-3, 6-2. 

Con seis títulos WTA y destacadas participaciones en Grand Slams, Cornet deja el circuito satisfecha por cómo cerró su carrera, lista para comenzar nuevos proyectos fuera de las canchas.

Lee también
La drástica medida de América de Cali tras dura sanción a Rodrigo Holgado: “Cómo se presta...”
Chile

La drástica medida de América de Cali tras dura sanción a Rodrigo Holgado: “Cómo se presta...”

Se formó en Colo Colo, jugó un Mundial Sub 20 y el fútbol lo decepcionó
Chile

Se formó en Colo Colo, jugó un Mundial Sub 20 y el fútbol lo decepcionó

¿Dónde y a qué hora ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid por La Liga?
Internacional

¿Dónde y a qué hora ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid por La Liga?

Formación confirmada de Colo Colo ante el colista Deportes Iquique
Colo Colo

Formación confirmada de Colo Colo ante el colista Deportes Iquique

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo