Elina Svitolina (13°) sorprendió al mundo del tenis tras anunciar que no volverá a competir en lo que queda de la temporada 2025 en el circuito WTA.

Tras ser eliminada en primera ronda del US Open y del Masters 1000 de Cincinnati, y tras su participación en la Billie Jean King Cup, la jugadora tomó la drástica decisión de priorizar su bienestar antes que seguir en el circuito.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la ucraniana fue sincera y reconoció que ya no da más.

“A lo largo de los años, he aprendido que este deporte no se trata de dinero, fama o rankings, sino de estar lista para luchar y darlo todo”, comentó.

“En este momento, simplemente no estoy al nivel mental ni emocional para hacerlo”, reveló Svitolina.

“No todos los días tienen que ser productivos, fuertes o llenos de energía. Algunos días son pesados y eso no me hace débil. Solo significa que soy humana y necesito tiempo para descansar, sentir, respirar y simplemente ser”, agregó.

Elina Svitolina en el Masters 1000 de Canadá 2025 (Getty Images).

Una temporada más que difícil para Elina Svitolina

La tenista de 31 años había regresado al circuito en 2023 tras su licencia maternal, mostrando un buen nivel pero enfrentando obstáculos constantes.

Este año, los resultados no la han acompañado, con eliminaciones tempranas en torneos importantes y una agenda bastante cargada.

“No me he sentido como yo misma últimamente. No estoy en el espacio emocional adecuado y no me siento lista para jugar, por lo que, por lo tanto, estoy terminando la temporada aquí”, explicó.

Aunque se retira por ahora, la ucraniana dejó claro que su objetivo es regresar, lista para competir al máximo nivel.

“Así que me estoy dando el espacio que necesito para sanar y recargar energías, en lugar de forzarlo, y cuando vuelva a la cancha, quiero luchar con todo lo que tengo y mostrar mi mejor”, remarcó.

