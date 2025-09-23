Alejandro Tabilo está viviendo una temporada que, pese a algunos altibajos, termina con un broche de oro tras imponerse en el ATP 250 de Chengdú ante el Top 10, Lorenzo Musetti.

Pero detrás de sus éxitos hay un trabajo constante y el apoyo de figuras clave del tenis chileno.

“Estoy muy agradecido de Fernando González, me ayudó en un momento difícil… Siempre está pendiente de mi carrera”, confesó el chileno a AS durante Roland Garros.

Pero González no es el único mentor que ha marcado su camino. “Me siento muy apoyado por Massú y Ríos también, y eso ayuda un montón”, añadió.

Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Chengdú (Foto: Chengdu Open).

ver también Alcanzó a Jarry y va por Garín: Así quedó el historial de campeones chilenos tras triunfo de Tabilo

El consejo del Chino Ríos que ayudó a Tabilo

La revelación más llamativa proviene de Marcelo Ríos, ex número 1 del mundo y uno de los jugadores más influyentes en la historia del tenis chileno.

Según Tabilo, desde que lo conoció, Ríos le decía lo mismo. “Desde que lo conocí, me decía que mi juego es muy agresivo, que debo ir más hacia adelante”, explicó.

Publicidad

Publicidad

“Eso es algo en lo que he estado trabajando con Horacio Matta, intentando ser más agresivo. A veces me quedo demasiado atrás defendiendo, así que estamos implementando ese cambio”, dijo.

Tres meses después, Tabilo consigue el tercer título de su carrera profesional.

Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Chengdú (Foto: Chengdu Open).

El ATP 250 de Chengdú fue la prueba de fuego. El chileno, aplicando esa mentalidad más agresiva y con una estrategia mejor definida, logró imponerse ante Musetti por 6-3, 2-6 y 7-6(5) en 2h 37 min.

Publicidad

Publicidad

Este triunfo que le aseguró 250 puntos ATP y lo catapultó nuevamente dentro del top 100, consolidándose como el número 1 de Chile.