Alcanzó a Jarry y va por Garín: Así quedó el historial de campeones chilenos tras triunfo de Tabilo

Un verdadero triunfazo consiguió este martes Alejandro Tabilo. El chileno-canadiense, actual número 112 del mundo, sorprendió a todos los presentes en la gran final del ATP 250 de Chengdú, en China, y contra todo pronóstico derrotó al gran favorito del certamen, el italiano Lorenzo Musetti (9°) en tres sets, por un marcador de 6-3, 2-6 y 7-6(5).
Con esta victoria, “Jano” suma el tercer título ATP de su carrera, después de los obtenidos en Auckland y Mallorca en 2024. Además, alcanza a nombres destacados del tenis chileno en el palmarés histórico del país. Conoce todos los detalles de este registro, a continuación en RedGol.
Historial de campeones ATP chilenos:
Hasta el momento, solo nueve tenistas nacionales han conseguido títulos ATP en su historia y Alejandro Tabilo era el último en agregarse a la lista gracias a los títulos de Auckland y Mallorca el 2024.
No obstante, con este importante triunfo en China, ‘Jano’ alcanzó los tres títulos en su carrera, compartiendo lugar con grandes nombres como Pedro Rebolledo y Nicolás Jarry. La actual primera raqueta nacional ahora quedó a solo un título de alcanzar a Hans Gildemeister, sexto en el ranking de chilenos campeones, y a dos de Cristian Garín, la raqueta nacional más exitosa de esta generación con 5 campeonatos.
¿Quién lidera el ranking de chilenos? Marcelo ‘Chino’ Ríos está a la cabeza de este historial con el increíble registro de 18 títulos ATP, el último en Hong Kong 2001. El podio lo cierran Fernando González (11) y Jaime Fillol (8).
Palmarés de títulos ATP por chilenos
|Tenista
|Títulos
|Último título
|Marcelo Ríos
|18
|Hong Kong 2001
|Fernando González
|11
|Viña del Mar 2009
|Jaime Fillol
|8
|Itaparica 1982
|Nicolás Massú
|6
|Costa do Sauipe 2006
|Cristian Garín
|5
|Santiago 2021
|Hans Gildemeister
|4
|Bordeaux 1982
|Nicolás Jarry
|3
|Ginebra 2023
|Pedro Rebolledo
|3
|St. Vincent 1987
|Alejandro Tabilo
|3
|Chengdú 2025