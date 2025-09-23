Es tendencia:
Tenis

Alcanzó a Jarry y va por Garín: Así quedó el historial de campeones chilenos tras triunfo de Tabilo

Contra todo pronóstico, este martes Alejandro Tabilo (112°) derrotó por la final del ATP 250 de Chengdú al italiano Lorenzo Musetti (9°).

Por Franco Abatte

"Jano" conquistó este martes su 3° título de nivel ATP.
© Getty Images"Jano" conquistó este martes su 3° título de nivel ATP.

Un verdadero triunfazo consiguió este martes Alejandro Tabilo. El chileno-canadiense, actual número 112 del mundo, sorprendió a todos los presentes en la gran final del ATP 250 de Chengdú, en China, y contra todo pronóstico derrotó al gran favorito del certamen, el italiano Lorenzo Musetti (9°) en tres sets, por un marcador de 6-3, 2-6 y 7-6(5).

Con esta victoria, “Jano” suma el tercer título ATP de su carrera, después de los obtenidos en Auckland y Mallorca en 2024. Además, alcanza a nombres destacados del tenis chileno en el palmarés histórico del país. Conoce todos los detalles de este registro, a continuación en RedGol.

Historial de campeones ATP chilenos:

Hasta el momento, solo nueve tenistas nacionales han conseguido títulos ATP en su historia y Alejandro Tabilo era el último en agregarse a la lista gracias a los títulos de Auckland y Mallorca el 2024.

No obstante, con este importante triunfo en China, ‘Jano’ alcanzó los tres títulos en su carrera, compartiendo lugar con grandes nombres como Pedro Rebolledo y Nicolás Jarry. La actual primera raqueta nacional ahora quedó a solo un título de alcanzar a Hans Gildemeister, sexto en el ranking de chilenos campeones, y a dos de Cristian Garín, la raqueta nacional más exitosa de esta generación con 5 campeonatos.

¿Quién lidera el ranking de chilenos? Marcelo ‘Chino’ Ríos está a la cabeza de este historial con el increíble registro de 18 títulos ATP, el último en Hong Kong 2001. El podio lo cierran Fernando González (11) y Jaime Fillol (8).

Palmarés de títulos ATP por chilenos

TenistaTítulosÚltimo título
Marcelo Ríos18Hong Kong 2001
Fernando González11Viña del Mar 2009
Jaime Fillol8Itaparica 1982
Nicolás Massú6Costa do Sauipe 2006
Cristian Garín5Santiago 2021
Hans Gildemeister4Bordeaux 1982
Nicolás Jarry3Ginebra 2023
Pedro Rebolledo3St. Vincent 1987 
Alejandro Tabilo3Chengdú 2025
