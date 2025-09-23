Mientras Marcelo Ríos ganó US$9 millones, actualizan cifra que acumula Alejandro Tabilo en el circuito ATP

Alejandro Tabilo concretó el batacazo de la jornada y se quedó con el ATP 250 de Chengdú. El tenista chileno superó al italiano Lorenzo Musetti por 6-3, 2-6 y 7-6(5) y sumó un nuevo titulo a su vitrina.

La raqueta nacional de 28 años logró remontar un marcador que estuvo más que adverso en la última manga. Es que en el tie break llegó a estar 1-4 y hasta tuvo que salvar dos match point. Sin embargo, su gran nivel y agresividad le permitieron dar vuelta el encuentro y quedarse con el título.

“Ha sido una gran semana. Pude encontrarme con mi mejor tenis”, recalcó emocionado el chileno y que además cortó con una racha de 18 años sin que tenistas nacionales conquistaran títulos en China. El último había sido Fernando González en el ATP de Beijing en 2007.

¿Cuánto dinero ha ganado Alejandro Tabilo?

El tema es que con este tercer titulo en su carrera, Alejandro Tabilo incrementa su cuenta de ahorro y el dinero en efectivo que ha recibido como tenista profesional.

La primera comparación es con Marcelo Ríos que es indicado como el mejor tenista chileno de la historia. El “chino” según registros del ATP alcanzó un prize money de $9,713,771 dólares. Por su parte, Alejandro Tabilo ahora alcanza los $4,265,448 dólares. Cifra que contempla el premio que ganó en Chengdú.

Cabe consignar que todavía en cantidad de títulos existe una distancia importante. Tabilo ya tiene tres, donde también se suma Mallorca y Auckland. Mientras que Ríos alcanzó 18 en toda su carrera, donde todavía se recuerda el Masters 1000 de Miami de 1998 y que le permitió ser el número 1 del planeta.

