¡Lo logró! Tras un inicio de temporada 2025 para el olvido, donde incluso salió por bastante tiempo del Top 100 en el ranking mundial, el tenista chileno Alejandro Tabilo conquistó su primer título del año en el ATP 250 de Chengdú.

En suelo chino, el zurdo de origen canadiense logró pasar las dos fases de clasificación para emprender una semana perfecta, que concluyó con una emotiva final en la que venció al italiano Lorenzo Musetti (9° del mundo) por 6-3, 2-6 y 7-6 (5).

Una victoria que le permite a Tabilo no sólo ganar su primer campeonato en la presente campaña, ni subir más de 40 posiciones para llegar al puesto 72° del listado de tenistas profesionales, además le permite acabar con una larga mala racha sin títulos.

La extensa mala racha que rompe Alejandro Tabilo

Con su victoria en Chengdú, el nacional alcanza el tercer torneo de su carrera, que se suman a los seis títulos en Challengers y uno en dobles, donde ganó con Tomás Barrios el Chile Open 2024. El tema fue lo que tardó entre su último titulo y el actual.

La anterior ocasión en la que Alejandro Tabilo celebró un campeonato fue el 29 de junio del 2024, cuando se adjudicó el ATP 250 de Mallorca, torneo sobre césped en territorio balear, donde superó al australiano Sebastian Ofnerpor 6-3 y 6-4.

Fueron un año, dos meses y tres semanas los que debió esperar “Unagi” para volver a levantar un trofeo en suelo asiático, es decir, pasaron 451 días en su carrera para volver a coronarse como el mejor tenista chileno del circuito profesional.

