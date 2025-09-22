Mientras en el US Open fueron 106 millones, este será el premio de Alejandro Tabilo en gira por China

Alejandro Tabilo busca un nuevo título en el circuito del ATP. El tenista nacional se mide este martes ante el italiano Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú en China.

La raqueta nacional se ausentó de la Copa Davis y su estrategia trajo frutos. Es que ya suma dos finales al hilo y quiere despedirse del “Gigante Asiático” al menos con un titulo.

“Vengo de muchos partidos, así que me estoy sintiendo mucho más cómodo. Estoy más sólido desde atrás, siento que puedo defender bien y atacar cuando tengo las chances”, recalcó el chileno.

¿Cuántos millones ha sumado Alejandro Tabilo en China?

Los montos que ha sumado Alejandro Tabilo son más que interesantes. La primera comparación es el US Open donde en primera ronda cayó ante Alexander Zverev por 6-2, 7-6 y 6-4. Pese a la derrota, el tenista recibió un pago de 110 mil dólares. Es decir más de 106 millones de pesos nacionales.

Tabilo buscará un nuevo título en China

Tras ello, Tabilo decidió no participar en la Copa Davis y se marchó a Chine. El primer torneo fue el Challenger de Guangzhou donde perdió la final ante Juan Manuel Cerúnduolo por 6-2 y 6-3. El monto ahora solo por dicho torneo fue de 12.110 dólares.

Pero su recorrido siguió y ahora disputa la final del ATP de Chengdú. Este martes 23 de septiembre disputará una nueva final ante Lorenzo Musetti (9º). De lograr el título, el premio será equivalente a $175,340 dólares. Ahora un nuevo subcampeonato indicará la cifra de $102,285.

En ambos casos, la sumatoria como mínimo bordeará los 110 mil dólares para el tenista nacional que nuevamente buscará meterse en la parte alta del ranking ATP.