La polémica decisión de Alejandro Tabilo (112°) de bajarse del equipo chileno de Copa Davis trajo frutos, porque va por su tercer título en el circuito ATP.

El número 1 de Chile sigue en racha en el ATP 250 de Chengdú, China, donde derrotó este lunes a Brandon Nakashima (33°) para así clasificar a la final.

Tabilo celebra su gran momento en el cemento asiático, el que le permite volver al Top 100 del planeta, porque al acceder al partido por el título escala hasta el casillero 83° del mundo.

Sitio especializado le pone un nuevo apodo a Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo clasificó a la final del ATP de Chengú, donde se dará cita con el italiano Lorenzo Musetti (9°), situación que fue analizada por los sitios especializados en tenis.

El buen momento del nacido en Toronto le sirvió para ganarse un nuevo apodo, debido a que el sitio web Punto de Break lo bautizó como “El Resucitado”.

“ATP Chengdu 2025: Musetti buscará su tercer título ante ‘el resucitado’ Tabilo”, así informó el medio español sobre el partido del italiano con el chileno.

“Día de semifinales en el ATP Chengdú 2025, en un lunes atípico con dos claros protagonistas. El primero de ellos es un Alejandro Tabilo que está cuajando una semana de resurrección, de esas que te devuelven la confianza en tu tenis”, agregó el citado medio.

“Tras atravesar todo tipo de problemas físicos, el chileno vuelve a una final desde la fase previa, superando en semifinales a Brandon Nakashima tras jugar un tiebreak perfecto (6-4, 7-6(0)). Con este resultado, Ale vuelve al top-100, doble premio en una semana en la que ha vivido todo tipo de emociones”, cerró sobre Tabilo.

Alejandro Tabilo quiere dar el golpe y ganar su tercer título ATP ante el italiano Lorenzo Musetti, el número 9 del mundo.