La semana empezó con todo para el deporte chileno, ya que el tenista Alejandro Tabilo (112° del mundo) clasificó a la final del ATP 250 de Chengdú.

El zurdo sigue imparable en el certamen chino, donde empezó desde las clasificaciones, y despachó en semifinales al estadounidense Brandon Nakashima (33°).

Tabilo demostró que está en un gran nivel en el cemento asiático y derrotó al norteamericano por un apretado 6-4 y 7-6 (0), por lo que espera rival en la final.

Gran salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP

Alejandro Tabilo espera rival para jugar la final del ATP de Chengdú, el cual saldrán del ganador del partido entre el italiano Lorenzo Musetti (9°) y el kazajo Alexander Shevchenko (96°).

La campaña del chileno en China ya le dio grandes resultados en el ranking de la ATP, porque se aseguró avanzar 29 puestos y aparece en el Live en la casilla número 83° del mundo.

Tabilo puede seguir avanzando en el escalafón mundial, debido a que si se queda con el título en Chengdú avanzará al lugar 72° del planeta, lo cual le permitirá cerrar mejor la temporada.

Alejandro Tabilo sigue firme en Chengdú y todo apunta a que jugará la final ante un Top Ten.