¡Vamos Chile! Alejandro Tabilo sigue arrasando con todos y clasifica a la final en Chengdú

Espectacular. La mala temporada del tenis chileno en 2025 levanta de forma espectacular gracias a Alejandro Tabilo (112°), quien clasificó a la final del ATP 250 de Chengdú, China.

El chileno volvió a sumar una victoria en el gigante asiático y derrotó en semifinales a un jugador con mucho mejor ranking que él, porque superó al estadounidense Brandon Nakashima (33°).

Tabilo ya está en la final de Chengdú, luego de vencer por 6-4 y 7-6 (0), en intensas una hora y 36 minutos de juego en el cemento chino.

Alejandro Tabilo espera rival en la final en Chengdú

Alejandro Tabilo sigue con su gran campaña en el certamen chino, donde empezó en las clasificaciones y ya está en la final.

El mayor punto fuerte del chileno ante el estadounidense en las semifinales fue su servicio, porque no le rompieron nunca el saque y se anotó con 11 aces.

Alejandro Tabilo va por el título en China. (Photo by Mike Stobe/Getty Images)

Alejandro Tabilo espera rival en la final, el cual saldrá del italiano Lorenzo Musetti (9°) y el kazajo Alexander Shevchenko (96°).