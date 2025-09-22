Es tendencia:
Tenis

¡Vamos Chile! Alejandro Tabilo sigue arrasando con todos y clasifica a la final en Chengdú

El tenista chileno logró una victoria ante el estadounidense Brandon Nakashima y va por el título en el ATP chino.

Por Carlos Silva Rojas

Alejandro Tabilo jugará la final en China.
© Getty ImagesAlejandro Tabilo jugará la final en China.

Espectacular. La mala temporada del tenis chileno en 2025 levanta de forma espectacular gracias a Alejandro Tabilo (112°), quien clasificó a la final del ATP 250 de Chengdú, China.

El chileno volvió a sumar una victoria en el gigante asiático y derrotó en semifinales a un jugador con mucho mejor ranking que él, porque superó al estadounidense Brandon Nakashima (33°).

Tabilo ya está en la final de Chengdú, luego de vencer por 6-4 y 7-6 (0), en intensas una hora y 36 minutos de juego en el cemento chino.

Nicolás Jarry se baja de importante torneo en China, pierde el N°1 de Chile ante Tabilo y se aleja del Top 100

Nicolás Jarry se baja de importante torneo en China, pierde el N°1 de Chile ante Tabilo y se aleja del Top 100

Alejandro Tabilo espera rival en la final en Chengdú

Alejandro Tabilo sigue con su gran campaña en el certamen chino, donde empezó en las clasificaciones y ya está en la final.

El mayor punto fuerte del chileno ante el estadounidense en las semifinales fue su servicio, porque no le rompieron nunca el saque y se anotó con 11 aces.

Alejandro Tabilo va por el título en China. (Photo by Mike Stobe/Getty Images)

Alejandro Tabilo espera rival en la final, el cual saldrá del italiano Lorenzo Musetti (9°) y el kazajo Alexander Shevchenko (96°).

