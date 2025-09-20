Nicolás Jarry atraviesa un momento de pausa inesperada. Tras su participación en el US Open, el chileno decidió bajarse del Challenger 100 de Jingshan, torneo que se disputará del 22 al 28 de septiembre en China.

La noticia tiene un impacto inmediato en su carrera. Alejandro Tabilo lo supera y se convierte en el nuevo N°1 del país, mientras Jarry pierde terreno en el ranking mundial, alejándose del Top 100.

La pausa de Jarry que cambia el liderazgo chileno

El último torneo de Jarry fue el US Open, donde cayó en primera ronda. Desde entonces, han pasado 26 días sin que el Príncipe pise una cancha.

A esto se suma su baja de la Copa Davis, motivada por el nacimiento adelantado de su tercera hija. La combinación de descanso y compromisos familiares le quita ritmo competitivo y puntos clave en el ranking.

Nicolás Jarry en el US Open 2025 (Getty Images).

ver también ¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Christopher O’Connell en el Chengdú Open? Hora y dónde ver en vivo

Tabilo aprovecha la oportunidad

Mientras Jarry se mantiene al margen, Alejandro Tabilo ha priorizado su calendario y sumado victorias en Asia.

Publicidad

Publicidad

Tras llegar a la final del Challenger de Huangpu y avanzar a los cuartos del ATP 250 de Chengdú desde la qualy, el zurdo escaló en el ranking y se posiciona como la nueva primera raqueta chilena.

De esta forma, la lucha por la supremacía nacional se redefine y deja a Jarry fuera del trono.

Según el ranking live, Jarry cayó hasta el puesto 111° del mundo. Su ausencia prolongada y la baja de puntos por no disputar el torneo chino lo alejan del Top 100, situación que abre interrogantes sobre su regreso y próximos objetivos en el circuito ATP.

Tabilo, en tanto, escaló hasta el puesto 103° del mundo según el ranking en vivo. SI avanza en Chengdú, ingresará al Top 100.

Publicidad

Publicidad

ver también Christopher O’Connell, el australiano que dejó el tenis por limpiar barcos y ahora enfrenta a Tabilo

Un regreso incierto para el Príncipe

Por ahora, no hay fecha confirmada para la vuelta de Jarry. La decisión de priorizar lo familiar y tomarse un respiro deja al tenis chileno expectante.