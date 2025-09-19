Es tendencia:
Tabilo supera a Jarry, recupera el N°1 de Chile y se pone a solo un paso de volver al Top 100

Gracias a sus recientes resultados en China, Alejandro Tabilo le arrebató a Nicolás Jarry el liderazgo del tenis chileno.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo
© Getty ImagesAlejandro Tabilo

El ranking ATP oficial todavía muestra a Nicolás Jarry como el 101° del mundo y a Alejandro Tabilo en el 112°, pero si se mira el ranking live, la historia cambia por completo.

Tras llegar a la final del Challenger de Huangpu y a cuartos de final en Chengdú, Tabilo sube al puesto 103°, mientras que Jarry se sitúa en el 111°, afectado por no jugar desde el US Open y su retiro del Challenger 100 de Jingshan.

Nuevo N°1 chileno: Tabilo toma la delantera

Con estos números, Tabilo recupera el liderazgo del tenis chileno y deja a Jarry atrás.

El momento es simbólico, ya que no solo refleja su gran presente en el circuito, sino que también muestra la constancia y el impulso que ha tenido en los últimos torneos.

A un paso del Top 100

Lo más emocionante es que Jano está a solo tres puntos de regresar al Top 100 mundial. Si mantiene su rendimiento en Chengdú y continúa sumando victorias, podría concretar este objetivo en pocos días.

Cabe recordar que Tabilo se enfrenta a Christopher O’Connell el próximo domingo 21 de septiembre.

