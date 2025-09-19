Es tendencia:
Semana soñada en China: Tabilo derrota a dos rivales de peso, avanza a cuartos y asegura premio que lo hace sonreír

El chileno superó a Jordan Thompson y Luciano Darderi, resultado que no solo lo mete en la pelea, sino que también le asegura un jugoso premio en dólares.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo
Alejandro Tabilo está viviendo días dulces en el ATP 250 de Chengdú. El chileno comenzó con pie derecho al imponerse en primera ronda al australiano Jordan Thompson, un rival con experiencia en el circuito.

Y lejos de conformarse, en octavos volvió a mostrar temple para derrotar al italiano Luciano Darderi, metiéndose así en los cuartos de final del torneo.

El premio que ya está en el bolsillo de Tabilo

Más allá de lo deportivo, el paso a cuartos viene con un premio asegurado de US$35.970, unos 34,2 millones de pesos chilenos.

Y lo mejor es que esta cifra ya es un mínimo garantizado, independientemente de lo que ocurra en su próximo partido ante el australiano Christopher O’Connell.

Lo que podría venir si sigue avanzando

El botín puede crecer todavía más si Tabilo sigue inspirado.

En semifinales el premio sube a US$62.085 ($58,8 millones), el finalista recibe US$105.610 ($100,1 millones), y el campeón se lleva la friolera de US$181.065, es decir, unos 171,6 millones de pesos chilenos. 

Nada mal para un torneo que está marcando un nuevo hito en su carrera, tras una temporada más que complicada.

