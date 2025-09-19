En medio de las Fiestas Patrias, un chileno saca la cara por nuestro país en el extranjero. Alejandro Tabilo sigue imparable en el ATP de Chengdú y este viernes se metió en los cuartos de final del torneo.

Jano se veía las caras con Luciano Darderi, actual número 30 del ranking ATP y que prometía darle una importante pelea. Ambos protagonizaron un intenso duelo, pero que tuvo a la raqueta nacional como la gran figura con una presentación demoledora.

Con un 6-4 y 6-3, el chileno logró quedarse con la victoria marcada por una gran cantidad de aces y 2 break points ganados. Una victoria que lo llevó a emocionarse al máximo, ya que hace un año que no lograba avanzar a una ronda de los ocho mejores de un torneo.

Alejandro Tabilo se emociona tras meterse a cuartos del ATP de Chengdú

La madrugada de este viernes y mientras todo Chile estaba a punta de empanadas y terremoto, Alejandro Tabilo salió a defender la bandera. El chileno enfrentó y superó a Luciano Darderi para avanzar a los cuartos de final del ATP de Chengdú, donde está dando que hablar.

Alejandro Tabilo ganó y se metió en cuartos de final después de casi un año. Foto: Chengdú Open.

Jano no la tuvo nada de fácil a quien es su socio en el dobles del certamen, el que no pudieron jugar en esta jornada. Pero sería el criollo quien impondría sus términos con una actuación sólida para quedarse con la victoria.

Publicidad

Publicidad

En el primer set, Alejandro Tabilo tuvo que remarla pero poco a poco se fue adueñando de las acciones. Con un 6-4, se llevó el punto y quedó a nada de poder asegurar su lugar en la próxima ronda.

ver también Tabilo ya asegura atractivo premio en el ATP 250 de Chengdú y sueña con un botín que puede cambiar su año

En el segundo y ya con el italiano Darderi sintiendo el peso de la mano del chileno, terminó quedándose sin respuestas. Con un total de 12 aces y sacándose todos los breaks points que tuvo en contra, Jano sacó la tarea adelante y se llevó el triunfo por 6-3.

Ahora la raqueta nacional pone la mira en su próximo objetivo, donde se verá las caras con uno de los grandes favoritos. Christopher O’Connell, actual 103 del mundo, viene haciendo un tremendo torneo y será el rival al que tenga que superar Jano si quiere seguir con vida.

Publicidad

Publicidad

Alejandro Tabilo se emocionó hasta las lágrimas luego de conseguir avanzar a cuartos de final del ATP de Chengdú. Hace un año que el chileno no lograba meterse en una ronda de los ocho mejores y ahora buscará que la lucha por un nuevo título no termine ahí.

Tweet placeholder

¿Cuándo juega Alejandro Tabilo los cuartos de final del ATP de Chengdú?

Alejandro Tabilo se prepara para lo que serán los cuartos de final del ATP de Chengdú. El chileno enfrentará a Christopher O’Connell este domingo 21 de septiembre en la madrugada de nuestro país y con horario por definir.

Publicidad

Publicidad