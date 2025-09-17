Es tendencia:
Tabilo ya asegura atractivo premio en el ATP 250 de Chengdú y sueña con un botín que puede cambiar su año

El chileno superó la qualy del ATP 250 y su avance al cuadro principal asegura ganancias en Asia.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Chengdú
© Chengdú OpenAlejandro Tabilo en el ATP 250 de Chengdú

Alejandro Tabilo (112°) sigue dejando huella en la gira asiática. Tras superar con éxito los partidos de la qualy en Chengdú, el chileno se aseguró un lugar en el cuadro principal del ATP 250.

Con ello, se lleva un premio que ya eleva su temporada. Pero las posibilidades no terminan ahí, porque cada ronda que avance puede multiplicar significativamente sus ganancias y fortalecer su ranking.

El premio que asegura Tabilo en Chengdú

Con su pase al cuadro principal, Tabilo se llevará sí o sí 12.765 dólares, lo que equivale a aproximadamente 12 millones de pesos chilenos.

Este primer monto asegura que el esfuerzo en la qualy ya se traduzca en un beneficio tangible, y le permite afrontar los próximos encuentros con más confianza.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jordan Thompson en el ATP de Chengdú? Hora y dónde ver en vivo

ver también

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jordan Thompson en el ATP de Chengdú? Hora y dónde ver en vivo

Lo que viene

Si Tabilo sigue avanzando, los premios aumentan rápidamente:

  • Ganador del torneo: US$181.065 ($171,6 millones)
  • Subcampeón: US$105.610 ($100,1 millones)
  • Semifinalista: US$62.085 ($58,8 millones)
  • Octavos de final: US$20.880 ($19 millones)
  • Primera ronda: US$12.765 ($12 millones)

El chileno demostró su resistencia en la qualy, superando partidos ajustados y tiebreaks decisivos. Ahora, con el cuadro principal asegurado, Tabilo apunta a consolidar su posición en el ATP 250 de Chengdú.

