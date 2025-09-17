Alejandro Tabilo (112°) sigue dejando huella en la gira asiática. Tras superar con éxito los partidos de la qualy en Chengdú, el chileno se aseguró un lugar en el cuadro principal del ATP 250.

Con ello, se lleva un premio que ya eleva su temporada. Pero las posibilidades no terminan ahí, porque cada ronda que avance puede multiplicar significativamente sus ganancias y fortalecer su ranking.

El premio que asegura Tabilo en Chengdú

Con su pase al cuadro principal, Tabilo se llevará sí o sí 12.765 dólares, lo que equivale a aproximadamente 12 millones de pesos chilenos.

Este primer monto asegura que el esfuerzo en la qualy ya se traduzca en un beneficio tangible, y le permite afrontar los próximos encuentros con más confianza.

Lo que viene

Si Tabilo sigue avanzando, los premios aumentan rápidamente:

Ganador del torneo: US$181.065 ($171,6 millones)

US$181.065 ($171,6 millones) Subcampeón: US$105.610 ($100,1 millones)

US$105.610 ($100,1 millones) Semifinalista: US$62.085 ($58,8 millones)

US$62.085 ($58,8 millones) Octavos de final: US$20.880 ($19 millones)

US$20.880 ($19 millones) Primera ronda: US$12.765 ($12 millones)

El chileno demostró su resistencia en la qualy, superando partidos ajustados y tiebreaks decisivos. Ahora, con el cuadro principal asegurado, Tabilo apunta a consolidar su posición en el ATP 250 de Chengdú.

