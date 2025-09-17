Es tendencia:
¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jordan Thompson en el ATP de Chengdú? Hora y dónde ver en vivo

El chileno debuta en el cuadro principal del ATP 250 ante el australiano, con horario confirmado.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo y Jordan Thompson
© Getty ImagesAlejandro Tabilo y Jordan Thompson

Tras superar con éxito los dos partidos de la qualy, Alejandro Tabilo (112°) se ganó un lugar en el cuadro principal del ATP 250 de Chengdú.

Ahora espera un desafío de nivel, ya que enfrentará al australiano Jordan Thompson (78°) con quien ya tiene historia reciente.

Un cruce con historia

El choque entre Tabilo y Thompson promete emociones. En 2023, el chileno se impuso al australiano en Indian Wells, un antecedente que le da confianza de cara al encuentro de este jueves.

El duelo será clave para que Tabilo siga sumando puntos en su calendario asiático.

¿A qué hora juega Tabilo vs. Thompson en Chengdú?

El partido está programado para este jueves 18 de septiembre a las 3:00 horas de Chile, en la madrugada.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El duelo podrá verse en vivo por ESPN y Disney+.

