Tras superar con éxito los dos partidos de la qualy, Alejandro Tabilo (112°) se ganó un lugar en el cuadro principal del ATP 250 de Chengdú.

Ahora espera un desafío de nivel, ya que enfrentará al australiano Jordan Thompson (78°) con quien ya tiene historia reciente.

Un cruce con historia

El choque entre Tabilo y Thompson promete emociones. En 2023, el chileno se impuso al australiano en Indian Wells, un antecedente que le da confianza de cara al encuentro de este jueves.

El duelo será clave para que Tabilo siga sumando puntos en su calendario asiático.

ver también Alejandro Tabilo sobrevive a una batalla de tres sets y logra un cupo en el cuadro principal de Chengdú

¿A qué hora juega Tabilo vs. Thompson en Chengdú?

El partido está programado para este jueves 18 de septiembre a las 3:00 horas de Chile, en la madrugada.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El duelo podrá verse en vivo por ESPN y Disney+.