El cuadro final de la Copa Davis se sorteó esta jornada con los ocho mejores países, que competirán en Bologna entre el 18 y 23 de noviembre por quedarse con la mítica Ensaladera de Plata.

Había mucho morbo para saber cuál sería el rival de los locales, que tienen a Jannik Sinner en su filas. Esto porque como España no era cabeza de serie, pudo haber chocado en cuartos de final ante los ibéricos de Carlos Alcaraz.

Sin embargo, si eso va a suceder tendrá que ser en la definición del certamen. Esto porque quedaron por lados diferentes del cuadro, por lo que solamente chocarían en una eventual final.

¿Final Sinner contra Alcaraz?

Es lo que todo el mundo empieza a pensar, considerando que tanto Sinner como Alcaraz dominan con comodidad el circuito. Eso sí, hay que considerar que no jugarían entre ambos.

Sinner y Alcaraz podrían darle morbo a la final de Copa Davis

Esto porque el Final 8 de la Copa Davis contempla duelos a tres partidos, en los que juegan cruzados los número 1 contra los número 2 de cada nación. En caso de que vayan 1-1, se juega el dobles para definir. Ahí sí podrían jugar, aunque ambos no son especialistas en dobles.

Publicidad

Publicidad

También es importante señalar que aún no se sabe si ambos jugarán en la Davis. Como es el final de temporada, habrá que ver la decisión que tomen considerando el desgaste físico que arrastren.

ver también La modelo que desata la polémica entre Alcaraz y Sinner: Salió con ambos en el US Open

Los choques de Copa Davis

Los choques quedaron de la siguiente manera: Italia contra Austria y Francia contra Bélgica, en la parte alta del cuadro.

En tanto, en la parte baja jugarán España contra República Checa y Argentina contra Alemania.

También es importante señalar que los dos equipos que lleguen a la final clasifican directamente para las Finales del próximo año. Los otros seis elencos podrían ser rivales de Chile en los Qualifiers de febrero del 2026.

Publicidad

Publicidad