Chile tendrá una dura misión al enfrentarse a Serbia por la Copa Davis. La ventaja, es que los nacionales serán locales y Nicolás Massú confirmó cuál será la sede para esta serie.

La Roja del tenis volverá a disputar la ensaladera de plata y lo hará ante un rival de primer nivel. Los europeos podrían venir con Novak Djokovic a Chile, lo que dificulta la llave, pero al mismo tiempo, le da un plus a lo que será este evento.

La localía de Chile en Copa Davis

Al ser Chile el país anfitrión en esta serie, tiene la opción de elegir el recinto y la superficie que quiera. Como el rival será muy complejo, ningún detalle puede quedar al azar. Es por esta razón que el propio Nicolás Massú, capitán nacional, confirmó dónde jugarán.

“Estamos muy contentos de poder jugar con nuestro público, en el Estadio Nacional. Podemos poner las condiciones de juego, todos los detalles, así que bueno. Será un rival muy difícil, con mucha historia. Tienen grandes jugadores que juegan bien en todas las superficies“, indicó el doble medalla de Oro en Atenas 2004.

De esta manera, se confirma que Chile hará de local en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. La serie ante Serbia será entre el 6 y 8 de febrero de 2026. Más allá de si viene Djokovic o no, la visita cuenta con jugadores como Miomir Kecmanovic (52°), Hamad Medjedovic (83°) o Laslo Djere (98°).

“Es súper importante jugar de local. A los jugadores les encanta tener esa energía de la gente, esperar ese estadio lleno. Y bueno, todas las condiciones de juego. Ya sea las pelotas, etc. Jugar con eso que siempre es importante, manejar también el tema de la presión“, señaló Massú.

“Va a ser una serie muy pareja y va a ganar el que juegue mejor ese fin de semana“, cerró el capitán de Chile en Copa Davis. La Roja debe ganar la serie de qualifiers para ilusionarse con llegar al Final 8 de la ensaladera de plata.