Una de las buenas duplas que se vio en el circuito ATP en el último tiempo la conformaron el tenista austriaco Dominic Thiem con el entrenador chileno Nicolás Massú.

El Nico fue el coach del europeo por cuatro años y lo llevó a lo mejor de su nivel. De hecho, bajo su tutela se coronó campeón del US Open 2020, el mayor logro de su carrera.

Pese a que recién tiene 32 años, Thiem ya se retiró del tenis y ahora con perspectiva analiza lo dura que fue su carrera.

Thiem reconoce que se quedó sin objetivos tras ganar el US Open

Dominic Thiem estuvo en el podcast Jot Down Sport donde reconoció que las planificaciones para los Grand Slams que hacía Nicolás Massú eran terribles.

“Me llevó mucha investigación y experimentación para alcanzar esos detalles que me faltaban para ganar un Grand Slam. La planificación de torneos fue agotadora, tenia que optimizarlo todo para llegar en mi mejor forma física a esos cuatro torneos“, recordó.

Luego, explicó que tras quedarse con el título en el US Open 2020 se quedó sin objetivos, ya que su gran deseo era ganar un major.

“Era bastante ingenuo, pensaba que si ganaba el torneo y cumplía el sueño de convertirme en una estrella, el resto de mi carrera sería fácil. Realmente lo creía, pero luego me quedé sin un objetivo específico“, cerró.

Dominic Thiem, aparte del título en el US Open, llegó a la final del Abierto de Australia (2020) y a la de Roland Garros (2018 y 2019).

