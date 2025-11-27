Ganó tres Grand Slams, dos medallas de oro olímpicas y cambió el tenis por otro deporte: “Me encanta…”

Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos es el escocés Andy Murray, quien tuvo el honor de ser número 1 del mundo en la ATP y fue parte del Big 4.

El británico compitió a la par con Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal, siendo ganador de tres Grand Slams (dos veces en Wimbledon y un US Open) y dos medallas de oro olímpicas.

Murray ya está retirado del tenis y en diálogo con el podcast The Romesh Ranganathan Show habló de cómo se siente tras dejar el deporte blanco.

“Mirando hacia atrás, si alguien me hubiera dicho a los 17 o 18 años: ‘Vas a jugar una final de Wimbledon’, me habría dado igual ganar o perder. Simplemente la habría jugado, pero una vez que llegas allí, la presión por ganar y hacerlo bien es enorme. Si pierdes una final, la pregunta es: ‘¿Por qué no ganaste? ¿Eres lo suficientemente fuerte mentalmente? ¿Tu juego es lo suficientemente bueno?’. Siempre hay presión para rendir. Es una de las cosas más hermosas del deporte, pero también una de las más difíciles”, comentó.

Andy Murray y su faceta como golfista profesional

Andy Murray tras su retiro del tenis cambió de deporte, porque debutó oficialmente como golfista en el torneo Alfred Dunhill Links Championship 2025 en octubre pasado.

El escocés se refirió a su nueva actividad, la cual lleva a niveles altos, aunque lo vive con mucho mayor relajo a lo que hizo en el tenis.

“Me encanta el golf, y si te apasiona un deporte, creo que estar junto a un gran jugador en sus momentos más importantes sería un trabajo fantástico. Si trabajas con un jugador de élite, puedes ayudar con las decisiones, con la estrategia. Sería un puesto maravilloso”, comentó Andy Murray.

Andy Murray cambió la raqueta por un palo de golf y se siente orgulloso por su decisión.