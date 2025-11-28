El Dove Men+Care Challenger de Temuco vivió este viernes uno de sus momentos más inesperados. El argentino Juan Manuel Cerúndolo (ATP 85°), primer sembrado y principal candidato a coronarse campeón, quedó eliminado en los cuartos de final tras caer en un intenso duelo frente al estadounidense Alafia Ayeni (ATP 456°) por 6-4, 4-6 y 6-3.

Cerúndolo llegaba como el jugador de mayor jerarquía en el cuadro, respaldado por un sólido presente y un estilo de juego que lo posicionaba como favorito natural al título. Sin embargo, Ayeni impuso un ritmo agresivo desde el inicio, presionando constantemente al argentino y obligándolo a luchar cada punto en un partido de alto desgaste.

Largo partido en Temuco

El encuentro, repleto de cambios de momento y largos intercambios desde el fondo, mantuvo en tensión a los asistentes en el Parque Estadio Germán Becker. En el set definitivo, la potencia y determinación del estadounidense marcaron la diferencia, concretando una de las sorpresas más grandes del torneo hasta ahora.

La eliminación del máximo favorito reconfigura completamente el panorama de la competencia, dejando la carrera por el título más abierta que nunca. Ayeni, con una victoria de gran significado, avanza con impulso a semifinales y se instala como una de las revelaciones del certamen.

El torneo continúa su desarrollo con jornadas de gran asistencia y un ambiente que confirma el crecimiento del tenis en la región y el posicionamiento de Temuco como una parada clave dentro del circuito Challenger sudamericano.

