Coquimbo Unido marcó diferencias abismales sobre sus rivales y conquistó su primer título en 67 años de historia. A tal punto ha sido el rendimiento de los piratas que pueden cerrar el 2025 a lo grande superando incluso el récord del Ballet Azul si logra vencer a la U el próximo martes.

Sin embargo, la alegría podría acabar pronto en el puerto pirata. Esto debido a que desde el extranjero ya se fijaron en una de sus máximas figuras. Lo que podría remecer el proyecto de los aurinegros para el 2026 y que contempla desafíos como la Copa Libertadores.

Esto tiene relación con la continuidad de Esteban González. El DT artífice del título de Coquimbo en la Liga de Primera ha marcado un estilo de juego que hoy despierta interés desde México. El Querétaro ya sacó a Benjamín Mora del cargo y ahora viene por el estratega nacional.

El futuro de Esteban González

Pero según La Tercera este no es el único ofrecimiento que tiene en carpeta el “Chino” González. También se indica que desde Ecuador y Estados Unidos llegaron ofertas para el estratega.

Por lo que se vienen días de definición ya que su contrato con el aurinegro finaliza el 31 de diciembre del 2025.

Ahora la dirigencia de Coquimbo ya hizo un primer acercamiento para evitar la salida de González. Para ello, ya se deslizó la opción de un nuevo contrato por dos años. Pero falta la aceptación ambas partes para confirmar el trato. Por los hinchas todavía tienen esperanzas en mantener al DT que los llevó a la gloria.

