El sorprendente nuevo trabajo de Diego Sánchez cuando se retire del fútbol: “Me gustaría…”

Coquimbo Unido hizo historia tras ganar su primer título en la Liga de Primera y quiere seguir anotando registros en los libros, gracias a la larga racha de victorias consecutivas que suma.

Los Piratas suman 16 victorias consecutivas e igualaron el registro de Universidad de Chile entre 1963 y 1964, el cual pueden superar ante los azules este martes.

Una de las grandes figuras de los coquimbanos durante la temporada es el arquero Diego Sánchez, quizá el pilar en el buen andamiaje defensivo del campeón.

Mono Sánchez se ve en la TV cuando se retire del fútbol

Al Mono Sánchez le queda cuerda para rato, pero a sus 38 años ya tiene que empezar a pensar en su futuro tras el fútbol y tiene varias ideas en la cabeza.

El histriónico portero va a tener la opción de trabajar en el balompié nacional, pero si eso no resulta ya está mirando otras opciones, con participaciones en la televisión como prioridad.

Diego Sánchez piensa en el futuro. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Me gustaría participar alguna vez en algo de cocina o bailar, un reality me encantaría, me mato de la risa con eso, me llama la atención, además me iría bien porque la gente me tiene cariño”, dijo el Mono a El Mercurio.

Por lo pronto, Diego Sánchez y Coquimbo Unido van por el récord de triunfos consecutivos en el fútbol chileno ante la U.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Coquimbo Unido por la Liga de Primera?

El partido de Universidad de Chile vs Coquimbo Unido se jugará este martes 2 de diciembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.

