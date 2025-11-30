Diego Sánchez amenaza a América con el Súper Coquimbo Unido: “Va a dar que…”

Coquimbo Unido es el campeón récord del fútbol chileno, con una campaña extraordinaria consiguió su inédito título en la Liga de Primera.

Los Piratas, de la mano del entrenador Esteban González, acumulan 71 puntos en la tabla de posiciones, gracias a sus 22 victorias, cinco empates y apenas una derrota.

Uno de los pilares en el campeón es el arquero Diego Sánchez, quien con su experiencia le dio seguridad a la puerta coquimbana, que de paso jugará la Copa Libertadores 2026.

ver también Esteban González recibió oferta formal: DT campeón con Coquimbo a detalles de partir al extranjero

Diego Sánchez le tiene fe a Coquimbo en la Copa Libertadores

El Mono Sánchez está seguro que si Coquimbo mantiene la base del plantel que salió campeón, va a tener una buena presentación en el certamen internacional.

“Ojalá se me dé (el renovar), si se mantiene este equipo Coquimbo va dar que hablar en la Copa, porque es un torneo que se juega un poco como jugamos nosotros, con mucha seguridad defensiva y siendo prácticos”, explicó el portero a El Mercurio.

Diego Sánchez confía en Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Publicidad

Publicidad

“He jugado varias copas y he visto equipos que de local uno dice ‘no juegan a nada’, pero te clavan un gol, defienden con orden el resultado, te ganan y te eliminan. Así es la Copa, creo que podríamos hacer algo muy bueno”, agregó.

Coquimbo Unido va por una nueva victoria ante Universidad de Chile y así tener el récord de victorias consecutivas en el fútbol chileno.

ver también Además de México: Las ofertas que ponen en peligro permanencia de Esteban González en Coquimbo Unido

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Coquimbo Unido por la Liga de Primera?

El partido de Universidad de Chile vs Coquimbo Unido se jugará este martes 2 de diciembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.

Publicidad