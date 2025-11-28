No caben dudas de que si hay un nombre al que Coquimbo Unido le debe mucho por meterlos en la historia grande del fútbol chileno, ese es el de Esteban González. El entrenador que llegó como interino a finales de 2024 y que acaba este año como campeón en Liga de Primera.

Con una propuesta acorde a los tiempos modernos del balompié, superó por mucho lo que hicieron Colo Colo, Universidad de Chile y Católica, además de romper todos los récords posibles para un monarca nacional. Y en el puerto “pirata” quieren más.

Por si alguno no lo sabía, Esteban González termina contrato con Coquimbo este 31 de diciembre. Ante el riesgo que lo pueda sacar otro equipo del país, o incluso de Sudamérica, la institución se metió las manos al bolsillo y le ofreció una millonaria propuesta para renovar su contrato.

ver también DT de Coquimbo Unido sobre el récord del Ballet Azul: “Dato mata relato” y una frase típica de Bielsa

La millonaria propuesta de Coquimbo al “Chino” González

Según dio a conocer el diario La Tercera, “la dirigencia que encabeza Jorge Contador comenzó las conversaciones para extender la relación inmediatamente después de que los aurinegros consiguieran la corona“.

Respecto del plan de Coquimbo, la publicación indica que “la idea es que González permanezca por un buen tiempo en el equipo“, y añade que “la propuesta considera un notorio incremento en sus remuneraciones, y es por dos años, una señal concreta de satisfacción por su labor”.

Además, el medio asevera que los “piratas” quieren la permanencia del estratega para “la realización de un proyecto que también busca catapultar a los jugadores jóvenes que produce el club“. Un proyecto ambicioso digno de un campeón.

Publicidad

Publicidad

Esteban González seguirá como entrenador en Coquimbo hasta fines de 2027 (Photosport)

¿Qué dijo el “Chino” al respecto?

Ante las preguntas sobre su futuro en Coquimbo, Esteban González señaló a ESPN que “siempre está la intención de seguir. Ya lo habíamos conversado con la dirigencia. Yo les pedí terminar el torneo para definir el futuro, pero estamos bien“.

Sus números en 2025

El “Chino” encabeza una campaña histórica con los aurinegros. En Liga de Primera acumula 22 victorias, 16 de ellas de forma consecutiva, cinco empates y sólo una derrota, con un rendimiento del 87.5 por ciento.

Publicidad