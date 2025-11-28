Esteban González sabe que lo conseguido por Coquimbo Unido bajo su tutela es histórico, de hecho el Pirata se consagró campeón con cuatro partidos por jugar. Una muestra gráfica de la superioridad que tuvo durante la temporada en la Liga de Primera 2025.

De hecho, ya son 16 victorias consecutivas las que tiene el Barbón, que afina los últimos detalles para visitar a Universidad de Chile con un objetivo que es muy relevante: los azules deben defender el récord del icónico Ballet Azul, que quedará en el pasado si pierden ante los aurinegros.

A falta de dos fechas para el final, el Chino González tiene claro que su equipo se desarmará. Quizá no tanto, pero sí perderá a algunas figuras. Eso es un hecho. “Hay jugadores que sí o sí se van a tener que ir, hicieron tremendas campañas. Lo más probable es que clubes nacionales e internacionales vengan a buscar a los que marcaron mucha diferencia”, dijo el DT en DSports Chile.

Esteban González celebra con Matías Palavecino, una de las figuras del Coquimbo Unido campeón. (Andres Pina/Photosport).

Eso sí, para González eso es parte de lo que trae aparejado un título ganado de manera tan dominante. “Es parte del proceso de un jugador profesional. Ojalá se quedaran todos. Quisiéramos seguir haciendo historia en el equipo, pero es natural que quieran a algunos futbolistas del equipo campeón”, expuso el estratego.

Si bien no reveló ningún nombre, de inmediato surgen los de las principales figuras que tuvo su equipo: Bruno Cabrera, defensor central de 28 años. Matías Palavecino, zurdo volante ofensivo también argentino. El panameño Cecilio Waterman. Y los chilenos Sebastián Galani y Francisco Salinas, quien se ganó su estreno con la selección chilena a raíz del desempeño en la temporada.

Todo indica que el campeón Coquimbo Unido tendrá ardua tarea en el mercado de fichajes, pues Esteban González dio a entender que algunos bastiones de la campaña emigrarán. “Entiendo cómo es el mercado, también fui futbolista y sé lo que se siente”, dijo el Chino.

“Lo que hemos vivido como plantel, no sé si se repita la química y armonía. Pero un equipo que gana 16 triunfos seguidos es muy difícil que se mantenga completo”, expuso el DT, quien también registra un paso por Deportes Concepción y fue ayudante de Fernando Díaz en el puerto pirata.

Esteban González le da indicaciones a Cristián Zavala, cuyo pase pertenece a Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

Y una declaración de principios que está consciente de que no se podrá lograr. Al menos no con el mismo plantel. “Yo no estoy diciendo que se tienen que ir, al contrario. Todos queremos continuar haciendo algo histórico”, cerró el Chino González, quien espera diagramar el equipo para visitar al Romántico Viajero por ese récord de 17 triunfos en fila.

¿Cuándo juega U de Chile vs Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025?

Universidad de Chile será local ante Coquimbo Unido por la penúltima jornada de la Liga de Primera. El partido se jugará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental. El arbitraje correrá por cuenta de Diego Flores.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido fue campeón con varias fechas de anticipación en la Liga de Primera 2025, que aún no define los descendidos ni los clasificados a copas internacionales.