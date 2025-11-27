Finalmente, salió humo blanco desde Uruguay tras tormentosos días en que la continuidad de Marcelo Bielsa fue puesta sobre la mesa. La mala relación con jugadores motivó reuniones con la Asociación de Fútbol local y se tomó una decisión.

El “Loco” seguirá al mando del equipo y desde el organismo charrúa contaron la verdad de las conversaciones. Y ahí, Eduardo Ache, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), desclasificó la postura del DT.

“Era imposible llegar al Mundial en el clima en el que estábamos”, admitió de entrada el directivo, quien elogió al ex entrenador de la Roja por sus dichos al momento de discutir su polémico ciclo.

¿Qué dijo Bielsa sobre su futuro en Uruguay?

Eduardo Ache, vicepresidente de la AUF, contó un noble gesto de Marcelo Bielsa al momento de evaluar si seguía o no en Uruguay. El directivo confirmó que pese al tenso momento, el “Loco” seguirá en la banca.

Bielsa en las Eliminatorias, ante Chile /(Getty Images)

“Bielsa dijo que si se iba, la AUF no le debía nada. Sacó el tema de dinero de arriba de la mesa. Eso es necesario que la gente lo sepa”, reveló a El Espectador Deportes, sobre la firme postura del DT argentino.

Recalcando el hecho que en su momento replicó Eduardo Berizzo en Chile, y que Ricardo Gareca estiró para no renunciar, Ache aseguró que “Marcelo Bielsa jamás puso el tema económico arriba de mesa. Esto muestra su calidad humana”.

Por ahora la tensión bajó en los celestes y pese a los rumores de que jugadores se borrarían si sigue el DT, todos los caminos apuntan a preparar la próxima Copa del Mundo 2026. Al menos, quedó claro que el DT se mueve por convicciones.